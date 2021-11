Más de un centenar de feministas se manifiestan en Madrid "hartas" de la violencia machista

Durante la marcha se han escuchado cánticos contra la ministra de Igualdad acusándola de "no ser feminista"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de feministas se han manifestado este jueves en Madrid, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar que están "hartas" de ser las víctimas de esta lacra.

La marcha estaba encabezada por la pancarta del Foro de Madrid contra la Violencia contra las Mujeres en la que pedían 'Soluciones Ya'. Pero en la manifestación también había pancartas de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, 'Por la Igualdad y contra las violencias'; de CCOO y UGT 'Contra la Violencia hacia las Mujeres' y diciendo 'NO a la violencia de género', respectivamente; o del Movimiento Feminista de Madrid 'A favor de la agenda feminista y contra las leyes trans'.

Además, ha acudido una representación del PSOE, encabezada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el titular de Cultura y Deporte, Miquel Iceta y la secretaria de Igualdad de los socialistas, Andrea Fernández.

Las asistentes han coreado lemas habituales en las manifestaciones feministas como 'Esta es la lucha de las mujeres', 'No estamos todas faltan las asesinadas', 'Ni una menos, vivas nos queremos' o 'No es un caso aislado, se llama patriarcado'.

Sin embargo, en esta ocasión también se han escuchado lemas en contra de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su gestión. Así, se ha gritado 'El convenio de Estambul, guardado en un baúl', 'No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad', 'Nuestra ministra no es feminista", o 'Ser mujer no es un sentimiento', en relación a la Ley Trans que ha impulsado Montero y que permite la autodeterminación de género de este colectivo.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

En el manifiesto leído durante la marcha, también se han expresado en esta línea, declarándose "hartas de no ser nombradas", de "no ser vistas", de "no ser escuchadas", de "no ser respetadas", del "borrados de las mujeres" y de que "se niegue" su sexo.

Del mismo modo, han denunciado el "terrorismo machista" y han recordado a las más de 1.100 mujeres asesinadas desde 2003, y han reclamado que se prohíba la utilización del Síndrome de Alienación Parental (ASAP) y la "mediación en caso de violencia". También se han mostrado contrarias a la "custodia compartida impuesta", a la "masculinidad hegemónica" y a la "falta de formación" de "agentes sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad y medios de comunicación, entre otras medidas.

"Estamos aquí para denunciar todas y cada una de las violencias que sufrimos las mujeres por parte de hombres: asesinatos, malos tratos, amenazas, violencia vicaria, violencia reproductiva, violencia sexual, violencia económica, violencia institucional", ha explicado el Movimiento Feminista de Madrid.

La secretaria Confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, ha denunciado, por su parte, que "la vida de las mujeres" está "atravesada" por la violencia machista "desde que nacen" y "hasta sus últimos días".

EL PSOE, "COMPROMETIDO" CONTRA ESTA LACRA

En este sentido, ha recordado que CCOO defiende siempre los 25N que las mujeres puedan vivir "libres" y que "las calles sean también" de ellas, así como "los pasillos de los centros de trabajo" y que las empleadas puedan vivir sin "acoso por razón de sexo" y con "condiciones dignas" en el trabajo.

Por otra parte, Grande-Marlaska ha destacado el compromiso del PSOE y del Gobierno "todos los días del año" en todas las violencias que se cometen contra la mujer por el hecho de ser mujer; mientras que Iceta ha recordado que esta marcha reclama un "derecho humano" como "el derecho a la vida", a "la libertad" y a la "igualdad" de la mujer y ha llamado a "condenar sin fisuras" toda la violencia y a unirse a esta lucha que, ha explicado, "no es de ellas" sino "de todos".

Finalmente, Fernández ha mostrado su "alegría" por la firma del acuerdo contra la violencia de género logrado este jueves entre el Gobierno y todos los grupos parlamentarios excepto Vox. "No podemos estas más orgullosos", ha concluido.