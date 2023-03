"Me llamo Manolo y me hago la cena yo solo", uno de los eslóganes de la campaña GirlyGirl, por el 8M

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

ONU Mujeres España colabora con el lanzamiento de la campaña de GirlyGirl Magazine para promover la participación de los hombres y jóvenes en el contexto del Día Internacional de la Mujer. A través de diferentes creatividades con frases como 'La igualdad salarial me pone más que un gol en el mundial' o 'Hola, me llamo Manolo y me hago la cena yo solo", GirlyGirl Magazine pretende romper los roles y

estereotipos de género interpelando directamente al sector masculino de la población.

"El Día Internacional de la Mujer representa una oportunidad para cambiar el discurso público de los hombres a favor de la igualdad. Es nuestra quinta campaña del 8M y pensamos que es hora de pedir más implicación masculina dando espacio a nuestras voces", ha afirmado Cristina Alonso y Cristina Valbuena de GirlyGirl Magazine, creadoras de la campaña.

Los diseños se han realizado para que se puedan imprimir y compartir en redes sociales. Además de colaborar con GirlyGirl, revista online con perspectiva de género, para las ilustraciones, ONU Mujeres contado con The Social Hub Madrid, primer espacio feminista del sector privado, como colaborador principal para la presentación oficial de la campaña.

"Este 8M queremos que sea una jornada para que el conjunto de la sociedad, y no solo las mujeres, luchemos contra la violencia de género, los techos de cristal o la brecha digital. Es imprescindible que los hombres también se impliquen en las reivindicaciones de las mujeres y las chicas jóvenes y que contribuyan a su liderazgo y

a su empoderamiento económico", ha añadido Widlak.

A nivel internacional, ONU Mujeres también está impulsando una campaña para garantizar un entorno digital inclusivo y una educación de calidad con enfoque tecnológico para las mujeres y niñas. En la era digital, ONU Mujeres reivindica la importancia de generar espacios seguros en la red para las mujeres y niñas. "La

educación digital es clave a la hora de reducir las brechas y empoderar a las mujeres y las niñas para que puedan ejercer sus derechos y liderar este sector", ha concluido Widlak.

Desde su lanzamiento en España, el comité nacional de ONU Mujeres se ha centrado en generar campañas de sensibilización y acciones que impulsen cambios en las políticas y en la opinión pública a favor de la igualdad. Entre sus funciones también está apoyar el fortalecimiento de las relaciones entre la agencia de Naciones

Unidas y el gobierno español, así como la obtención de fondos para programas de ONU Mujeres centrados en el apoyo a las mujeres y niñas en el mundo entero.