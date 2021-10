'Mira', el tebeo para explicar con humor cómo relacionarse con personas ciegas

Portada del libro 'Mira' de la ONCE para enseñar a relacionarse con personas ciegas. - ONCE

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS)

La ONCE ha editado 'Mira', un libro con viñetas humorísticas de Álvaro Núñez para enseñar a la población cómo relacionarse con las personas ciegas en su día a día, para darles una indicación o guiarlas por la calle.

En 56 páginas, editadas en las cuatro lenguas cooficiales, esta colección recorre realidades de la vida cotidiana protagonizadas por personas ciegas y cómo hacerlas más fáciles para ellas.

La publicación destaca que no todas las personas con discapacidad visual tienen idénticas dificultades ni utilizan las mismas estrategias, pues sus posibilidades dependen de muchos factores: edad, salud, actitud, apoyo de otras personas, condiciones del entorno, etcétera.

"¿Cuántas veces has intentado ayudar a una persona ciega en el metro, la calle o en el supermercado y no has sabido cómo hacerlo? ¿Te da miedo equivocarte, decir algo que no debas o incomodar a la otra persona en este tipo de situaciones?", plantea la ONCE.

Por ello, el libro explica al lector la forma de actuar "con naturalidad para evitar cuestiones como la sobreprotección" y señala cómo ofrecerles la ayuda necesaria respetando sus preferencias.

El capítulo más amplio es el dedicado a guiar a una persona ciega con pautas para que pueda seguir el paso de la persona que guía y para protegerla de los obstáculos. La clave, según precisa, está en situarse a su lado y ofrecerle el brazo para que se agarre.

Asimismo, detalla que si se pasa por un lugar estrecho (obras, aceras estrechas, puertas, pasillos), hay que dirigir el brazo hacia atrás o indicárselo verbalmente, para que se sitúe detrás de la persona que guía.

También cuenta cómo dirigirse a las personas ciegas para tratar cualquier asunto; facilitar la información que solicita sin entrar en detalles innecesarios; proporcionar referencias espaciales apropiadas ("está a tu derecha y hacia delante"), o evitar gestos visuales y términos para señalar ("aquí, allí") que no tienen ningún significado para quien no ve.

'Mira' está ilustrado por Álvaro Núñez Sagredo (Madrid, 1972) que se suma así al elenco de ilustradores que, a lo largo de la historia de la ONCE, han colaborado con la organización para ayudar a la integración de las personas ciegas o con discapacidad visual. Anteriormente, se han editado libros y folletos ilustrados por Antonio Mingote, Forges, Romeu o el dúo Gallego&Rey.

El libro fue presentado por el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas a la ONCE, Andrés Ramos,; la directora de Autonomía Personal, Accesibilidad, Tecnología e Innovación de la ONCE, Carmen Millán; y el propio autor, Álvaro Núñez, en la caseta que la ONCE instaló en la Feria del Libro de Madrid.