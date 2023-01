ONG de Mujeres exigen reunirse con el Instituto de las Mujeres ante la posible pérdida de sus espacios de reunión

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una docena de organizaciones de mujeres exigen reunirse urgentemente con el Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, ante la posible pérdida de los espacios de reunión con los que cuentas y que están cedidos por el Estado.

A través de un comunicado, estas entidades, que forman parte de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Defensa de los Espacios Cedidos, denuncian que faltan cinco días para que finalice el plazo de la cesión de estos espacios y no tienen noticias sobre su futuro.

Las ONG ven una "amenaza" esta situación que, según han señalado, está poniendo en riesgo dos locales --situados en las calles Juan Zorrilla y Bravo Murillo, en Madrid-- que desde 2015 comparten hasta 30 organizaciones de mujeres y son "espacio de referencia del Movimiento Feminista" en la capital.

"De no resolverse esta situación y de respetar los procedimientos que hasta la fecha han puesto en valor la presencia continuada de organizaciones históricas, se estaría comprometiendo el futuro de muchas de las organizaciones feministas establecidas en estos locales, que no cuentan con ninguna alternativa de espacio y no podrían continuar desarrollando su trabajo adecuadamente", han advertido estas entidades.

Es por ello que han convocado para este miércoles una rueda de prensa en la que explicarán sus reclamaciones al Instituto de las Mujeres en esta materia.

Además de una reunión urgente para "compartir información" sobre este tema, las organizaciones también quieren renovar el acuerdo de cesión de estos locales directo y nominativo por cuatro años, prorrogables por otros cuatro; o instar al Instituto de las Mujeres a que gestione con Patrimonio Nacional la ampliación de espacios cedidos si se diese el caso de que hubiese más organizaciones que lo precisen.

Las entidades convocantes son la Federación Mujeres Jóvenes, la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Enclave Feminista, Fórum de Política Feminista, Mujeres por la Paz, la Asociación Solidaridad con Madres Solteras, la Federación de asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid (FAMCM), el Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas (CRECUL), Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo (DEHMUDE), la Agrupación de Madrid del Fórum de Política Feminista, la Comisión para la investigación de Malos tratos a Mujeres y la Asociación Española de Mujeres de Medios de Comunicación.