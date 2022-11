PPiiNA advierte de que el Gobierno no apuesta por la corresponsabilidad en sus leyes

Archivo - Familia - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo



MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha advertido este miércoles de que el Gobierno no apuesta por la corresponsabilidad en sus leyes y, como ejemplo, señala los dos textos que el Ejecutivo está tramitando en la actualidad: la ley de familias y el anteproyecto de ley para la transposición de la directiva europea de conciliación.

A través de un comunicado, la entidad lamenta que, por un lado, el Gobierno esté lanzando, a través del Ministerio de Igualdad, campañas de sensibilización sobre una "masculinidad sana y corresponsable" y ponga en marcha cursos de formación en corresponsabilidad y cuidados destinados a los hombres, y por otro, "no corrija las trabas al uso igualitario en la existente ley de permisos por nacimiento" y no se preocupe por esta materia en las nuevas leyes que impulsa.

PPiiNA ha explicado que la directiva europea de conciliación que se quiere trasponer a España determina ciertas medidas y estándares mínimos a cumplir, entre los que figura un permiso parental de dos meses remunerados e intransferibles. Sin embargo, y aunque el texto que prepara en este sentido el Ministerio de Trabajo en este sentido también incluye un permiso de ocho semanas, este no es remunerado y se puede usar hasta que el hijo tenga ocho años, según apunta.

"¿Para que el padre haga qué mientras el niño está en el colegio?", se pregunta la plataforma, antes de señalar que "cuando hace falta que el padre cuide todo el día al niño es durante el primer año".

SIN REMUNERACIÓN TAMBIÉN EN LA LEY DE FAMILIAS

Similar, según PPiiNA son las medidas que se plantean en la Ley de Familias, en donde también hay una ampliación de los permisos por nacimiento, pero "tampoco se prevé su remuneración".

En este sentido, también advierten de una medida que "parece positiva a primera vista", como es que en las familias monoparentales, el progenitor doble la parte voluntaria del permiso para cuidar más tiempo del bebé. El problema, según la entidad, es que la mayoría de estas familias están lideradas por madres, por lo que, a su juicio, "vuelve el peligro de la discriminación estadística en la contratación de cualquier mujer en edad fértil" si estas hacen la doble baja.

"El Gobierno predica la corresponsabilidad y la igualdad, pero la imposibilita en la práctica legislativa", ha denunciado PPiiNA. Y, al respecto, explica que, "cuando los permisos no son remunerados al menos al 80% de la base de cotización a la Seguridad Social, los hombres no los usan" y cuando estos permisos "no son remunerados o están mal remunerados son usados casi en exclusiva por las mujeres, porque los mandatos de género patriarcales les obligan a cuidar y a los hombres a ganar el pan".

"Eso no es corresponsabilidad, sino división sexual del trabajo que conduce a las grandes brechas de género en cuidados, salarios, formación, promoción y jubilación", ha insistido.

PROPUESTAS

Ante esta situación, la plataforma llama al Gobierno a corregir "las trampas de la actual regulación" y pide esperar "un tiempo suficiente" para evaluar el uso del permiso libre de trampas por parte de los hombres.

A su juicio, este Gobierno "fracasará en el diseño de leyes efectivas para fomentar la corresponsabilidad si no utiliza estas oportunidades legislativas para permitir que los padres puedan cuidar autónomamente de su bebé cuando la madre se reincorpora al empleo y así alargar el cuidado del menor en el hogar". También que "las familias monomarentales tengan servicios de calidad a domicilio, públicos y gratuitos, para cuidar de sus criaturas en el primer año", "permitiendo a esas madres no poner en riesgo su carrera profesional y sus ingresos".