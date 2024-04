Sara Giménez (Secretariado Gitano) pide "mayor apertura" a la inclusión de gitanos en los partidos políticos

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Fundación Secretariado Gitano y exdiputada de Cs, Sara Giménez, considera que debe haber "mayor apertura" a la inclusión de gitanos en las filas de los partidos políticos.

"Creo que cada vez debe haber mayor apertura por los partidos políticos a la inclusión de los gitanos y las gitanas en sus filas y que también eso es un ejercicio de ciudadanía activa. Ya somos muchos los gitanos profesionalizados y que queremos contribuir a nuestra sociedad", ha señalado en una entrevista con Europa Press Giménez, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra este lunes 8 de abril.

En este sentido, ha lamentado que el Congreso de los Diputados no cuente actualmente con ningún diputado gitano y ha recordado que, en cambio, en la anterior legislatura eran tres.

"Que no haya voces gitanas en el Congreso para mí es un lamento. En estos momentos sí que creo que es un lamento porque creo que se puede contribuir mucho a que se conozca la especificidad, a la lucha y la participación legislativa en la construcción de nuestro país y por eso, porque ya hay perfiles válidos", ha asegurado para añadir que "se deben dar espacios de oportunidad también a la inclusión de la diversidad en la política".

Por otro lado, Giménez ha expuesto sobre la imagen del pueblo gitano que, a su juicio, "todavía pesa mucho el prejuicio y el estereotipo" y que "no se conoce la diversidad real del pueblo gitano". Por ello, ha subrayado que hay que visibilizar "mucho más" a los referentes gitanos a toda la sociedad y a los propios niños gitanos "para que tengan un espejo donde mirarse de cara a su propio progreso".

LA IGUALDAD EDUCATIVA, RETO AL QUE SE ENFRENTAN

En cuanto a los retos a los que se enfrenta la comunidad gitana, ha apuntado que el primero es "que realmente haya una mayor igualdad educativa", un desafío que ha explicado que también atañe al resto de la sociedad.

Por otro lado, ha agregado que también tiene "muy latente" la lucha contra la discriminación, un campo en el que ha recalcado que hay que seguir trabajando. "El que una persona no pueda alquilar una vivienda por lo que es, o que los jóvenes no puedan acceder a espacios de ocio por la misma razón. Me parece que es de las cosas que más denigran a cualquier persona", ha añadido.

Además, ha hecho alusión al chabolismo, como un reto "pendiente". En este sentido, ha indicado que hay 25.000 personas que viven en esta situación en España, de las que 18.000 son gitanas y el 50% de ellas son jóvenes menores de 16 años. "El que una democracia avanzada tenga poblados chabolistas donde hay una vulneración de derechos en cascada, me parece también que nos desmerece", ha afirmado.

Respecto a la segregación cultural, ha señalado que todavía hay centros en las ciudades españolas que "aglutinan" a niños gitanos, a niños migrantes, niños de condiciones socioeconómicas vulnerables y que "generan guetos". "Al final ese gueto no es una política educativa inclusiva y esto hay que corregirlo y además repercute en los propios resultados educativos", ha precisado.

También se ha referido a la situación de las mujeres gitanas como otro de los retos en los que hay que trabajar. En este sentido, ha destacado que "merecen de una especificidad en el campo de las políticas públicas".

EL RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO GITANO, OBJETIVO DE ESTE AÑO

Asimismo, ha pedido avanzar en el propio reconocimiento del pueblo gitano. Con este objetivo, la Fundación Secretariado Gitano apela este 8 de abril a la sociedad a conocer esta comunidad, con el lema 'Conócenos. El pueblo gitano sigue siendo el gran desconocido. Empecemos por las aulas'. "Nuestro lema es 'Conócenos', porque seguimos viendo que somos un pueblo desconocido", ha expuesto Giménez.

Igualmente, ha criticado que la historia y cultura del pueblo gitano está en la ley, pero no en las aulas. En esta línea, ha explicado que desconocerlo conlleva a no saber cuáles son sus aportaciones ni a la lengua, ni a la cultura, ni a las artes, ni a los distintos espacios de la sociedad. "Somos muchos también los gitanos y gitanas profesionales que contribuimos como ciudadanos, y al final se tiene una imagen que no se corresponde con la realidad, muy ligada a prejuicios y a estereotipos que provocan situaciones de rechazo y de discriminación", ha explicado.

Cada 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano por el congreso que tuvo lugar en Londres en 1971, donde se institucionalizó la bandera y el himno del pueblo gitano.

Según han precisado desde la Fundación Secretariado Gitano, la celebración del 8 de abril incluye diferentes eventos a nivel local, autonómico, estatal e internacional. Entre ellos, ha destacado un acto ese mismo día, a las 10:00 horas, en su sede social en Madrid "para rendir homenaje a las víctimas gitanas y celebrar el orgullo de ser gitanos y gitanas", dirigido a las personas que trabajan en la fundación y a participantes de sus programas.

También ha señalado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, ha organizado también para el lunes 8 de abril un Acto institucional - Ceremonia del Rio el 8 de abril en Jardines Húmedos del Puente de Segovia, en Madrid Río, a las 12:30 horas.

Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, está previsto que reciba el 8 de abril por la tarde en la sede del ministerio a una delegación de la FSG encabezada por la directora Sara Giménez y un grupo de niños y jóvenes gitanos.

Ese mismo día también se realizará la entrega de Premios del Instituto de Cultura Gitana, que tendrá lugar en el Auditorio Caja de Música de Centro Centro en el Palacio de Cibeles a las 20:00 horas.

Finalmente, como en las anteriores ediciones, se celebrará en Bruselas la Romani Week (Semana Gitana), con el apoyo financiero del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y la organización del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones.