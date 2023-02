El Senado creará una ponencia para estudiar las políticas de corresponsabilidad y conciliación

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado ha aprobado este viernes la creación de una ponencia de estudio sobre las políticas de corresponsabilidad y conciliación, con el objetivo de mejorar la situación del país en este sentid.

La iniciativa, que ha sido impulsada por grupo parlamentario socialista en la Cámara alta, ha contado con el voto favorable de todos los partidos representados en la comisión, a excepción de Vox, que se ha abstenido.

Los socialistas consideran que España debe "aspirar a una sociedad en la que ser madre no esté no esté penalizado social y laboralmente" y en la que "el cuidado de los hijos se entienda como una responsabilidad social no únicamente de las mujeres, ni tampoco sólo de los hombres, sino también de las empresas, los centros educativos y los poderes públicos". "Queremos mujeres y hombres con vidas sanas, en lo físico y en lo psicológico, y con la libertad de tener hijos si lo desean, sabiendo que cuenta con la corresponsabilidad de los hombres y de toda la sociedad en los cuidados", apunta el PSOE en el texto registrado.

Y, en este sentido, llaman a "promover un nuevo avance que permita a las mujeres asumir la maternidad sin sufrir un coste personal inasumible y que permita a los hombres cumplir con su derecho de cuidar".

Es por eso, que el PSOE propuso la creación de una ponencia en el Senado sobre este tema. Y también explica en su iniciativa, recogida por Europa Press, que la Cámara alta es el mejor escenario porque las autonomías "tienen delegadas muchas competencias" relacionadas con esta cuestión.

A su juicio, en este formato también se podrán atender "las particularidades de cada territorio y a la realidad de los entornos rurales" y trabajar en "la coordinación entre administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales" y lograr sacar adelante "políticas que impulsen la lucha contra el reto demográfico".