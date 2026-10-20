La esposa del alcalde de Buenos Aires replica el proyecto de Fundación Madrina: "Hemos ayudado a más de 150 madres"

La primera dama de Buenos Aires, María Belén Ludueña, entrega material escolar en un reparto junto a al Fundación Madrina. - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La esposa del alcalde de Buenos Aires, María Belén Ludueña, casada con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha firmado un acuerdo de colaboración con Fundación Madrina para replicar en la capital argentina su modelo de atención integral a madres en situación de vulnerabilidad.

"Vi en ustedes una organización digna de imitar", ha explicado Ludueña, que impulsa en Buenos Aires el programa Alumbrando Futuro, con el que ya ha acompañado a más de 150 madres en tres centros sanitarios de la ciudad.

Así lo ha indicado durante su viaje a Madrid, donde ha visitado el piso de acogida de Fundación Madrina y ha participado en el reparto de material escolar, el taller de costura y la guardería.

"Lo que más me impacta es la diversidad de nacionalidades y que el boca a boca funcione: las madres hablan a otras madres de lo que se hace aquí. Eso es lo que nos gustaría que ocurriera con Alumbrando Futuro", ha destacado.

Durante su visita, la tercera que realiza a la fundación, ambas instituciones han compartido su deseo de atender a madres y niños en hospitalizaciones de larga duración y de organizar "un congreso de primeras damas para mejorar las condiciones de vida de la maternidad vulnerable en Latinoamérica".

RECHAZAN QUE SEAN "UN ACCESORIO"

Ludueña ha defendido que "el rol de primera dama es mucho más importante de lo que tal vez cree la sociedad", y ha asegurado que cuentan con "las herramientas para transformar realidades".

"A las primeras damas, que encuentren un rol activo. No se trata de ser un accesorio: una puede tener un camino relevante al lado de un hombre relevante y crear su propia historia. Ese rol abre muchas puertas y te convierte en un puente para ayudar a mucha gente", ha subrayado.

Ludueña ha recordado que conoció Fundación Madrina en el marco de una visita con su marido a Madrid. Ludueña buscaba junto a su equipo "una fundación que representara los valores" que quieren "inculcar" y encontró en Madrina un "sinónimo de seriedad y de transparencia, con un trabajo de 25 años bien consolidado".

"Lo que más me llamó la atención es que hacen un abordaje absolutamente integral. Vi a las madres intercambiar ropa de bebé, un sistema de moda circular que también implemento en Argentina; vi cómo se atendían con el médico, cómo las ayudaban con los trámites, los talleres de contención psicológica para quienes estaban a punto de ser madres y la distribución de alimentos, de una calidad que me impresionó", ha remarcado.

Actualmente, según ha precisado, en la capital argentina están "empezando" a replicarlo y aunque no tienen "tantos voluntarios", ya ofrecen "talleres de tejido, costura, maquillaje, artesanía y monetización de redes sociales en tres centros sanitarios de la ciudad: el Hospital Fernández, la Maternidad Sardá y el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, la antigua Casa Cuna". Su intención, según ha precisado, es extenderlo a otras provincias del país.

En el marco del acuerdo firmado con Fundación Madrina, han programado una visita del presidente de la organización, Conrado Giménez, a Buenos Aires el próximo año para aportar su experiencia y reunir a las mujeres que deseen ayudar.