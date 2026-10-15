Más del 60% de españoles cree que los colegios no atienden lo suficiente el bullying y el fracaso educativo

Archivo - Acoso escolar - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 63,6% de los españoles piensa que los centros educativos atienden "poco o nada" a su alumnado en las situaciones de acoso escolar respetando los protocolos que establece la ley, y el 60,1% opina que los colegios no son capaces de "detectar de forma temprana las posibles situaciones de fracaso educativo".

Asimismo, el 47,9% afirma que los centros hacen "mucho o bastante" por "adaptar los puestos para menores con necesidades educativas especiales (con discapacidad física o intelectual u otros trastornos)".

El CIS ha realizado un estudio sobre 'Actitudes y opiniones sobre la infancia y la adolescencia' por primera vez, en el que pregunta a los españoles sobre los problemas que tienen los niños y adolescentes, las circunstancias que influyen en ellos o el acoso escolar. La encuesta ha sido elaborada entre el 17 y el 25 de septiembre a partir de 6.028 entrevistas.

El 19,1% de los encuestados considera que el principal problema que tienen los niños en España es la "adicción a las pantallas/videojuegos/móviles"; el 15% piensa que la "carencia de educación y valores"; y el 14,1% indica que es la "falta de atención familiar, responsabilidad de los padres".

En cuanto al principal problema que tienen los adolescentes, el 17,7% afirma que es la "carencia de educación y valores"; el 17% dice que es el "uso excesivo de redes sociales"; y el 14,2% la "adicción a las pantallas/videojuegos/móviles".

El 53% de los españoles considera que los menores en este país están más protegidos por parte de la sociedad en su conjunto que hace 20 años, el 35%, por el contrario, piensa que menos. Solo un 7,2% dice que están igual de protegidos.

Además, el 70,4% piensa que los menores vivirán peor que sus padres, muy alejado de los que piensan que vivirán mejor (16,3%) y un 7,4% asegura que vivirán igual.

EL 64% CREE QUE LAS ADMINISTRACIONES NO SE PREOCUPAN DE LOS MENORES

EL 76,4% afirma que las familias se preocupan "mucho o bastante" por la defensa y protección de los menores, el 61% piensa también que la escuela se preocupa por los menores, pero, en el otro lado, un 64,2% considera que las administraciones públicas se preocupan "poco o nada".

La encuesta recoge también que el 54,1% considera que el respeto es el valor que más tratan de inculcar los padres a los hijos, un 34,1% piensa que es la empatía, y un 24,7% cree que el valor que más se inculca es la responsabilidad. Asimismo, el 99,3% respalda que "los padres deben compartir con sus hijos/as un tiempo de ocio familiar" y un 98,5% está de acuerdo con que "los padres deben inculcar el reparto equitativo de tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres".

Entre las edades a las que se pueden hacer determinadas tareas o acciones, el 94,1% asegura que entre los 15 y los 18 años ya se podría "votar en unas elecciones", y un 35% opina que los niños de 7 a 10 años pueden "colaborar en determinadas tareas de la casa".

Un 29% respalda que sufrir abuso o violencia en el hogar es lo que más vulnerable hace a un menor, seguido de un 16,7% que piensa que ser víctima de acoso escolar es lo que más influye y un 14% asegura que lo que más vulnerabilidad genera en un menor es sufrir extrema pobreza.

El 80,8% coincide en que "la pobreza infantil es una situación que se perpetúa, al limitar las oportunidades educativas, el futuro laboral y la salud de los niños".

En el caso de maltrato en el hogar, el 41,3% cree que la dificultad para contarlo por parte del menor es lo que más le puede afectar y el 33,4% afirma que el mayor inconveniente es que los testigos miren para otro lado.

Preguntados por el acoso escolar, el 41,8% de los encuestados coincide en que la peor situación es que los testigos miren para otro lado, y el 33,1% en la dificultad para contarlo. En cuanto al ciberacoso, el 48,5% cree que lo más difícil para el menor es la dificultad para contarlo.

Un 49,1% de los encuestados asegura que "le insultaron, humillaron o hicieron sentir que no valía nada"; un 48,6% dice que "le dieron bofetadas o golpes como castigo"; y un 32,5% indica que "le golpearon, empujaron, tiraron del pelo o lanzaron objetos para hacerle sentir miedo o hacerle daño".

Entre aquellos que tienen 40 años o menos, un 26,3% reconoce que "le insultaron, acosaron o amenazaron a través de Internet, redes sociales o mensajería" en alguna ocasión y a un 29,8% "le hicieron comentarios, insinuaciones o conductas de carácter sexual que le hicieron sentirse incómodo". Además, un 17% "tuvo tocamientos, besos o contactos físicos de carácter sexual no deseados".

Un 54,2% asegura que ha tenido pareja durante la infancia o adolescencia. De ellos, a un 19,3% "le controlaron para saber dónde estaba y con quién, con o sin móvil", un 11,8% dice que "le insultaron, humillaron o amenazaron para que sintiera miedo o hacerle daño".

Entre los distintos partidos políticos del ámbito nacional, el que más comprometido está, según los encuestados, en la defensa y protección de los menores es el PSOE con un 5,26 de media sobre 10, seguido de SUMAR con un 4,97, en tercer lugar, Podemos con un 4,89 y después el PP con un 4,05.