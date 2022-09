Niñas con parálisis cerebral recuerdan su vida sin comunicadores: "¿Recuerdas cuándo no nos hacían ni caso?"

Los dispositivos de seguimiento ocular les permiten iniciar el curso escolar en centros estándar

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dispositivos de seguimiento ocular en comunicadores, que ya están 100% subvencionados por la sanidad pública, ayudan a que una escuela inclusiva sea posible en España, ofreciendo una comunicación asistida a través de la cual se controla un dispositivo como un ordenador o una tablet con la mirada para comunicarse y poder ejecutar muchas acciones de la vida cotidiana, según AxiCom.

Gracias a esta tecnología, Gema, una niña de Toledo, y su amiga Yael, desde Argentina, pueden mantener una conversación. Gema y Yael son dos niñas con parálisis cerebral, escolarizadas en un centro escolar estándar gracias a los sistemas de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA), que remplazan o complementan al habla natural de las personas.

"Hola, buenas tardes, soy Gema y hoy voy a presentar a Yael, que es una amiga de Argentina, tiene 17 años y es un ejemplo para mí y para todos", señala la joven de Toledo gracias a la ayuda del dispositivo en un vídeo publicado por Irisbond.

Tras esta introducción, Gema pregunta a Yael: "¿Te acuerdas cuándo no teníamos comunicador y la gente no nos hacía ni caso? Yo lo recuerdo como una mierda, ¿Y tú?".

"Me acuerdo de aquellas épocas antes de la revolución, en mi caso yo podía hablar pero con dificultad. Muchas cosas no se me entendían, entonces interpretaban lo que querían, que hablando mal y pronto, siempre pensaban que decía boludeces", responde la joven argentina tras soltar una carcajada.

Lo que más disfrutó Yael de tener un comunicador fue poder decirle "me gustas" a un chico. "No funcionó, pero no importa, yo se lo dije y me mandó a una psicóloga que me tomaba de pelotuda, cuando tenía problemas bastante serios", dice riendo de nuevo.

Tras ello, Gema pregunta a Yael qué quiere ser de mayor, a lo que la argentina responde que "cosas como guionista, directora de cine y teatro, actriz, compositora, cantante, activista". "Y si me queda tiempo quiero ser 'drag queen', admiro mucho a las 'drag queens'. Hay que vivir la vida loca", concluye.

La vida también ha cambiado para Andrea, una niña de cinco años con parálisis cerebral que, gracias al comunicador, tiene una vida nueva junto a su madre, Cristina.

"La comunicación es un derecho y yo veía que ella se frustraba mucho cuando quería decir las cosas y no sabíamos cómo. A raíz de conocer Irisbond hemos podido conseguir que ella pueda decir lo que quiere", celebra Cristina en declaraciones a CanalSur recogidas por Europa Press.

Irisbond es una compañía española pionera en tecnologías de eyetracking y referente en Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA). Lleva años abogando por la cero discriminación infantil y su vulneración del derecho fundamental a la comunicación.