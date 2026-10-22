PPiiNA pide que padres y madres puedan turnarse en el cuidado del bebé sin depender de autorización de la empresa

Archivo - Carrito de bebé. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por Permisos Igualitarios de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha reclamado que padres y madres puedan turnarse en el cuidado del bebé sin depender de la autorización de las empresas. La plataforma ha pedido a los sindicatos que incluyan esta propuesta entre las reivindicaciones para la huelga general del próximo 11 de noviembre por el derecho a una vivienda digna.

En una carta publicada este jueves, la plataforma señala que, desde la reforma de 2025, cada progenitor tiene derecho a 19 semanas de permiso por nacimiento, pero advierte de que las seis primeras semanas deben disfrutarse inmediatamente después del nacimiento y añade que para aplazar las otras 13 y tomarlas a tiempo completo en las fechas deseadas, es necesario el acuerdo de la empresa.

La plataforma denuncia que algunas empresas "se resisten a que los hombres se ausenten durante un periodo completo" para hacerse cargo de sus bebés y "presionan para que disfruten el permiso a tiempo parcial o en épocas de menor actividad".

También denuncia las consecuencias que este modelo tiene para las mujeres, "que en muchos casos recurren a excedencias o reducciones de jornada cuando terminan los permisos", con la consiguiente pérdida de ingresos y oportunidades laborales.

Además, critica que la última reforma de 2025 permite aplazar dos semanas del permiso para disfrutarlas de forma fragmentada hasta que el hijo cumpla ocho años, una posibilidad que, a juicio de la plataforma, "desvirtúa la finalidad del permiso por nacimiento y puede aumentar la desigualdad laboral entre hombres y mujeres".

Por ello, la PPiiNA pide a los sindicatos que exijan al Gobierno y al Parlamento una reforma del Estatuto de los Trabajadores que "corrija las limitaciones" de la ley.

En concreto, propone reducir de seis a dos semanas el periodo que debe disfrutarse forzosamente a partir del nacimiento, manteniendo las seis semanas de permiso obligatorio; permitir que las 17 semanas restantes puedan disfrutarse de forma aplazada, en uno o dos bloques a tiempo completo, con la única obligación de comunicar las fechas a la empresa con 15 días de antelación; y establecer que todo el permiso se disfrute durante el primer año de vida del hijo.