La presidenta del Consejo de la Juventud pide medidas estructurales: "El bono alquiler o el cultural no son suficientes"

"Tenemos las peores perspectivas económicas desde los años 60, peores que las de muchos de nuestros abuelos y abuelas", avisa

La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry, ha advertido este miércoles en el Senado de que medidas para los jóvenes como el bono del alquiler o el bono cultural joven "no son suficientes" porque "no van a la raíz del problema".

"El bono de alquiler joven, el bono cultural son medidas con intención de mejorar nuestra situación pero no son suficientes, no van a la raíz del problema, necesitamos más medidas estructurales y estar presentes en el diseño de esas medidas", ha señalado.

En este sentido, ha pedido que siga aumentando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que los jóvenes puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se apruebe el estatuto del becario, se aumente el número de psicólogos, que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años; que estén presentes en el debate de las pensiones y, en definitiva, que se les escuche para diseñar las medidas.

En todo caso, ha valorado "muy positivamente" el bono cultural de 400 euros porque gracias a él ha visto a "mucha gente ir por primera vez al teatro o a la ópera".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Juventud del Senado, para informar de la situación en la que se encuentra la juventud española en la actualidad, González Henry ha advertido de que los jóvenes españoles de la Generación Z tienen "peores perspectivas económicas que sus abuelos" y ha citado a Antonio Machado y a Taylor Swift para reivindicar la participación de los jóvenes en la política y en el diseño de las leyes.

"La Generación Z, las personas nacidas en los 2000, tenemos las peores perspectivas económicas desde los años 60, es una realidad, económicamente ya tenemos peores perspectivas que muchos de los abuelos y abuelas de esta generación", ha lamentado.

González Henry ha recordado cómo, cuando ella era una niña, sus padres le decían "tú estudia porque, si estudias, tendrás un trabajo" pero ha añadido que se ha "roto con ese mito" porque ahora "estudiar ya no te garantiza nada" y, por ello, ha recomendado "dejar de repetir esas muletillas".

La presidenta del Consejo de la Juventud ha señalado que a su generación se la conoce como "generación de cristal" un concepto que propone cambiar por el de "generación transparente" que "lidera el cambio en salud mental" y frente a la "crisis climática".

Entre los datos que reflejan la situación de la juventud española en la actualidad, González Henry ha comentado algunos como que "1 de cada 4 jóvenes que está trabajando está en riesgo de pobreza o exclusión social", que "el 15,9% de los jóvenes están emancipados frente al 32% de la UE" o que tienen que destinar hasta "el 85% de su salario" al alquiler de una habitación o una infravivienda.

Atendiendo al ámbito laboral, la presidenta del Consejo de la Juventud ha querido desmontar la creencia de que muchos jóvenes son "nini", es decir, que ni estudian ni trabajan, ni buscan empleo. Según ha precisado, estos jóvenes representan un 3% frente a un 32% que han denominado 'sísí', que sí trabajan, estudian y muchas veces, trabajan para poder estudiar".

Entre las propuestas, también ha planteado la necesidad de tener "un sistema educativo del siglo XXI" o mejorar la orientación profesional para que los jóvenes no tengan que informarse sobre qué estudiar "en Internet o en Anatomía de Grey".

Al mismo tiempo, ha mostrado su preocupación por la necesidad de erradicar las violencias sexuales y de abordar los efectos de la pornografía, ya que, según ha advertido, actualmente, "están accediendo a la pornografía antes de los 8 años".

ANTONIO MACHADO Y TAYLOR SWIFT

La presidenta del Consejo de la Juventud de España ha concluido su intervención citando a Antonio Machado - "haced política porque, si no, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros"--, aunque para dar "un toque de Generación Z" también ha recitado un verso de una canción de Taylor Swift - "ellos no nos van a ayudar, están demasiado ocupados salvándose ellos mismos, no van a cambiar esto. Tenemos que hacerlo nosotros".

En el turno de portavoces, los senadores han coincidido en la necesidad de escuchar a la juventud. En concreto, el senador del PSOE Francisco Díaz ha celebrado que en el Senado se esté hablando de "cuestiones terrenales" frente al "esperpento" y "circo" de la moción de censura en el Congreso; y ha reivindicado las políticas del Gobierno que "tienen cara de persona joven" pidiendo desterrar la sensación de "catastrofismo".

Por su parte, la senadora del PP Rosa María Arza ha lamentado cifras como el "32% de desempleo juvenil", ha tachado de "parches" algunas medidas del Gobierno y ha reclamado "un futuro sin miedo para los jóvenes".

Además, desde Esquerra Republicana, la senadora Vanessa Callau ha apostado por "escuchar más a fondo" a los jóvenes para legislar y ha apuntado algunas de sus principales preocupaciones como la salud mental, el encarecimiento de las viviendas, las oportunidades laborales o la fuga de talento.

Mientras, la senadora de Junts Assumpció Castellví ha recordado que las competencias en materia de juventud son exclusivas de las comunidades autónomas y ha puesto sobre la mesa el problema de las violencias sexuales y el aumento del suicidio entre los jóvenes; y el senador del Partido Regionalista de Cantabria, José Miguel Fernández, ha reclamado "un plan serio de empleo juvenil".