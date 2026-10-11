Proyecto E-CAMPS impulsa el empoderamiento infantil contra la ciberviolencia de género en Europa

Archivo - Participantes en el proyecto E-CAMPS - E-CAMPS - Archivo

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto E-CAMPS, una iniciativa de 24 meses financiada bajo el programa CERV-2025-DAPHNE de la Comisión Europea, ha sido diseñada para "prevenir la ciber violencia de género promoviendo herramientas educativas lideradas por niños y estableciendo una Red institucional de Adultos de Confianza en toda Europa".

El proyecto ha identificado una brecha significativa en los sistemas de protección actuales, ya que "a pesar de que los niños representan un grupo altamente vulnerable en los entornos digitales, las medidas de protección tradicionales se basan casi exclusivamente en filtros tecnológicos pasivos o restricciones impuestas por adultos".

Según la iniciativa, estos mecanismos convencionales "no logran detener la exposición a los contenidos, ignorando el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y dejándoles desprotegidos ante los riesgos on line o las corrientes digitales hostiles".

E-CAMPS ha propuesto un cambio de paradigma al "abordar esta realidad cambiando el enfoque de la restricción pasiva al empoderamiento activo, integrando las voces de los niños en herramientas pedagógicas y construyendo redes de apoyo seguras".

Para ello, el proyecto se ha marcado como objetivo "promover la participación infantil y la creación conjunta de materiales" mediante el desarrollo de "kits de herramientas educativas adaptados a cada edad en Living Labs junto a los niños, para fomentar el pensamiento crítico, el consentimiento y las relaciones saludables".

Asimismo, E-CAMPS ha planteado "fortalecer la capacidad de educadores y familias" a través de la impartición de "talleres liderados por niños y seminarios web a nivel europeo para profesores y padres, permitiéndoles detectar señales de alerta tempranas y reforzar la seguridad digital".

El proyecto, que ha comenzado en mayo de 2026 y celebró su reunión de Inicio los días 10 y 11 de junio en Valencia, ha sido coordinado por AIJU y cuenta con un presupuesto de 713.369,77 euros. La iniciativa también se ha propuesto "mejorar la respuesta institucional y crear una Red de Adultos de Confianza" mediante la conexión de "escuelas, familias, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y agentes de seguridad y protección ciudadana para integrar la alfabetización sobre la pornografía en la educación primaria y en los marcos políticos".