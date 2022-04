Un proyecto piloto acerca la creación cinematográfica a más de 200 adolescentes en situación de vulnerabilidad

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Federación Pantalla y el Festival de Cine Africano han puesto en marcha el programa piloto 'Salto del eje', mediante el que más de 200 jóvenes entre 14 y 17 años del Campo de Gibraltar, en Cádiz, recibirán formación sobre creación cinematográfica y elaborarán varios cortometrajes.

Los adolescentes participantes serán los protagonistas, decidiendo qué cuentan y cómo lo cuentan, y estarán acompañados de profesionales del sector cinematográfico durante todo el proceso creativo.

El proyecto piloto ha sido ejecutado con la colaboración de Fundación Márgenes y Vínculos y la Coordinadora Alternativas, financiado por Red Eléctrica y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte y la Diputación de Cádiz.

El objetivo es, por un lado, fomentar la inclusión de los adolescentes involucrados en el programa y, por otro, servir para visibilizar realidades "ocultas al gran público" como determinados contextos vulnerables en nuestro país, según informa el Alto Comisionado en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras su desarrollo, los cortometrajes surgidos del programa se proyectarán en el Festival de Cine Africano (FCAT) que se celebra en Tarifa entre el 27 de mayo y el 5 de junio, con más de 5.000 niños, niñas y adolescentes en sesiones presenciales y hasta 12.000 online, así como en otros festivales de cine nacionales.

Tras la puesta en marcha del piloto se prevé que se consolide en el territorio y se escale a otros en el marco de otros festivales de cine por parte del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y Federación Pantalla, entidad que agrupa más de 180 festivales de cine en España con una audiencia de más de un millón de espectadores.

Este programa forma parte de la Alianza País Pobreza Infantil Cero, puesta en marcha por el Alto Comisionado. El programa piloto se desarrollará en los barrios de El Saladillo, en Algeciras, y Puente Mayorga, en San Roque, dos municipios con distritos con una incidencia de pobreza infantil superior al 40%, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 27,4%.

Según señala el Alto Comisionado, en torno a dos de cada diez adolescentes en situación de riesgo de pobreza no asisten a eventos o lugares culturales porque no pueden permitírselo. En el caso del cine, por ejemplo, el porcentaje de adolescentes que no acude por motivos económicos es del doble si se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Por ello, han apostado por la integración de políticas culturales en la agenda de lucha contra la pobreza infantil, de forma que se garantice el acceso y sobre todo la participación plena de niños, niñas y adolescentes en actividades culturales.

Este programa piloto se enmarca en la Estrategia estatal 'Cultura que transforma' contra la pobreza infantil, que están diseñando el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y el Ministerio de Cultura y Deporte, y que se presentará en los próximos meses.