Save the Children urge a poner en práctica la ley de protección de la infancia 9 meses después de su aprobación

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Save the Children urge a poner en práctica la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) a todos los niveles administrativos, después de haber trancurrido nueve meses desde su aprobación. La entidad pide "pasar del BOE a los hechos".

Para la oNG, tratar bien a los niños y adolescentes no puede esperar y considera que se necesitan herramientas eficaces "no solo para luchar contra la violencia, sino para contribuir a apoyar un estilo de crianza respetuoso con el desarrollo de los más pequeños, lo que se llama "buen trato".

"Si queremos acabar con el maltrato infantil, necesitamos que la ley se ponga en práctica ya. Sin ella no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia contra nuestros niños y niñas, ni garantizar que crezcan en entornos seguros", ha explicado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.

Para lograrlo, la organización ha destacado varias medidas necesarias, como programas de formación a familias para la resolución de conflictos, atención médica y psicológica perinatal a las madres, o acompañamiento a las familias por parte de Servicios Sociales, especialmente con planes de intervención en aquellos casos de situaciones de riesgo.

A esto deben añadirse, segun Save the Children, campañas de concienciación, investigaciones sobre el maltrato infantil, registros de información y, por último, formación de profesionales de todos los ámbitos que trabajan con infancia y familias, tanto para prevenir como para atender los casos de violencia, especialmente en los ámbitos educativos, judicial, servicios sociales y de protección, sanitario y de fuerzas y cuerpos de seguridad.

"Para erradicar el maltrato, necesitamos cambiar el discurso y empezar a hablar de buen trato. El buen trato trasciende la familia, y se refiere a cómo trata la sociedad en su conjunto a la infancia y a la adolescencia, más allá de la violencia. Es un concepto que recoge explícitamente la ley", ha añadido Perazzo.

La organización ha recordado que "se considera maltrato la forma de violencia ejercida por padres, madres o cuidadores principales que provoca un daño en el bienestar físico, emocional y psicológico de niños y adolescentes, perjudicando su desarrollo evolutivo".

En este sentido, sostiene que "esta violencia no es aislada, ya que en 2020 se registraron en España 37.778 denuncias por actos violentos contra niños y niñas. De ellas, 5.841 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 5.685 denuncias por violencia sexual, según datos del Ministerio del Interior2.

Para Save the Children, "el buen trato es un concepto más amplio, que en el ámbito familiar implica una crianza positiva, educar a niñas, niños y adolescentes con amor, afecto, apego y calidez para crea vínculos seguros; ser firme y poner límites, porque aportan protección, seguridad, pero sin gritar, amenazar o castigar; no tolerar el uso de la violencia, sea del tipo que sea; o no recurrir a amenazas, humillaciones, azotes o cachetes".