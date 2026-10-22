UNICEF pide una prestación universal por crianza de 150 euros al mes para rentas más bajas y 100 para medias

Archivo - Carritos de bebé. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España ha propuesto aprobar una prestación universal por crianza progresiva de 150 euros mensuales para las rentas más bajas, 100 euros para las medias y el importe actual mínimo para las rentas más altas.

"España no puede seguir siendo el peor país de la Unión Europea en términos de pobreza infantil. Estamos hablando de 1 de cada 3 niños en riesgo de exclusión y pobreza", ha advertido la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF en España, Lara Contreras, este jueves, durante una rueda de prensa en Madrid.

Esta es una de las propuestas elaboradas junto a los propios niños e incluidas en el documento 'La infancia en un sobre', publicado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que, según ha recordado la ONG, habrá 8 millones de niños españoles que no podrán votar pero que reciben el impacto de las decisiones políticas.

Contreras ha explicado que la prestación por crianza que proponen por tramos de rentas, "podría sacar a 330.000 niños y niñas de la pobreza". En concreto, el documento plantea que desaparezca el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) y se asigne su presupuesto a esta nueva ayuda, que sería un crédito fiscal reembolsable y compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Entre otras propuestas, la organización también aboga por potenciar el parque de vivienda pública y graduar las ayudas fiscales en función de la presencia de menores en el hogar; articular una ley de bienestar digital infantil que contemple sistemas eficaces de verificación de edad y la exigencia de un diseño de algoritmo responsable, y crear un Plan Estatal contra la Violencia Digital hacia la Infancia.

En cuanto al bienestar emocional y la seguridad, UNICEF reclama reforzar la Atención Primaria, crear unidades móviles multidisciplinares en todas las comunidades autónomas y aumentar las ratios de especialistas en Psicología Clínica.

De forma paralela, la organización pide implementar de manera efectiva la figura del coordinador de bienestar en los centros educativos, crear juzgados especializados y garantizar la protección de la infancia migrante.

Finalmente, el documento pide que España eleve la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,7% de la Renta Nacional Bruta, invirtiendo al menos el 20% de esos fondos en programas destinados específicamente a la infancia.

Sobre la infancia migrante, Contreras se ha referido al caso de Ceuta y ha denunciado que cientos de menores hayan estado durante semanas en la calle con apenas "un trozo de pan y de queso" al día.

"Estuve la semana pasada en Ceuta y también al principio de la crisis y la situación es como la cuentan, es una crisis humanitaria", ha lamentado. En todo caso, ha afirmado que la situación "ha mejorado" pero ha insistido en que todavía hay menores en lugares no adecuados como naves y tiendas de campaña, por lo que ha urgido a que se lleven a cabo los traslados a la Península como "medida de protección" y para reducir la saturación de los sitemas de acogida.