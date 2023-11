Una vela doble de cumpleaños permite pedir dos deseos y que se cumpla el de un niño enfermo

Jorge Blass, Yunque, Jandro, Inés la Maga y Ana Tamariz protagonizan un vídeo en el que descubren el secreto de la magia

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pequeño Deseo ha presentado una vela de cumpleaños con doble mecha que permite pedir dos deseos y certifica que uno de ellos se hará realidad: el de un niño gravemente enfermo al que la institución hará realidad su sueño, en el marco de una campaña que rinde homenaje al mago Juan Tamariz.

En su lanzamiento de este miércoles, la Fundación ha contado con el apoyo de grandes ilusionistas del país, reunidos alrededor de la figura del mítico mago Juan Tamariz y de su escuela, que cumple 35 años. De este modo, aprendices en su día del maestro --como su propia hija Ana, Jorge Blass, Yunke, Jandro e Inés la Maga-- han participado en un spot en el que descubren, al soplar la vela del aniversario, el secreto que Juan desveló a su hija Ana: "¿La magia no existe?... Existe la ilusión, por eso nos llaman ilusionistas".

El spot también cuenta con la colaboración de Samantha Vallejo-Nágera y del hijo del chef estrella Michelin Mario Sandoval, que han realizado el pastel de cumpleaños sobre el que los magos soplan la Vela de Doble Deseo. En ese instante, y mientras se escucha el mítico 'Chan ta ta chan' con el que el mago cerraba sus números, Sara, una niña hospitalizada, siente que verá cumplido su deseo.

"Lo que más me gusta en esta vida es ver felices a los demás y si puedo ayudar a que esa Magia se produzca, allí estaré. Cuando me contaron este precioso proyecto me imaginé la ilusión de tantos niños enfermos y no dudé en reunir a mis amigos. Desde aquí, les doy las gracias, por acudir a soplar la vela en nuestra querida sala Galileo Galilei", ha declarado Ana Tamariz, directora de la Gran Escuela de Magia que lleva su nombre.

Fundación Pequeño Deseo cuenta con una trayectoria de más de 20 años, en los que ha realizado cerca de 6.500 deseos en toda España de la mano de más de 35 hospitales. Ahora, de la mano de la empresa alicantina Dekora, ha lanzado la Vela de Doble Deseo, diseñada en dos formatos: uno numérico y otro premium con una estrella, icono de la fundación por su varita de 'hada madrina'. La vela estará a la venta a través de su tienda online 'www.fpdeseo.org', en grandes superficies y tiendas especializadas.

"QUE SOPLAR LA VELA DE CUMPLEAÑOS SEA UN INSTANTE MÁGICO"

"Con este producto queremos convertir un momento tan especial como es soplar la vela de cumpleaños en un instante mágico, en el que la ilusión de un niño enfermo se haga realidad. Con sólo comprar esta Vela de Doble Deseo ya estarán colaborando a que sea posible. Estamos muy agradecidos a Dekora y a todos los magos que se han unido al proyecto", ha añadido la directora de Pequeño Deseo, Cristina Cuadrado.

"No dudamos ni un momento en unirnos a esta maravillosa iniciativa, que si funciona como pensamos, la llevaremos al resto de Europa. Los valores de nuestra empresa están firmemente unidos a la misión de Pequeño Deseo, con la que nos sentimos comprometidos, y también agradecidos por dejarnos formar parte de los sueños de tantos niños que necesitan nuestro apoyo", ha señalado el director general de Dekora, Roberto Cremades.

El proyecto Doble Deseo ha sido ideado por el publicista Jorge Martinez, en colaboración con la agencia COLLAGE. "La publicidad, como la magia, necesitan de la ilusión del espectador. La ilusión nos permite soñar, creer que aquello que anhelamos se puede llegar a conseguir. Nuestro anhelo ha sido desarrollar un producto que, a través de una idea sencilla, pueda ser capaz de mejorar la vida de miles de niños enfermos y de sus familias, canalizando así el deseo de todos: ayudar a los demás", ha asegurado.

La campaña completa --que se puede ver en 'www.dobledeseo.org'-- cuenta con la colaboración del Hospital Universitario San Rafael y la Sala Galileo Galilei, por la cesión de espacios en beneficio de esta iniciativa solidaria.