Ylva Johansson, comisaria de Interior, tacha de "despreciable" el abuso sexual a menores online y pide una ley europea

La comisaria Europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson ha tachado de "despreciables" los delitos de abusos sexuales a menores online y ha reclamado la aprobación de una ley europea para protegerlos, ante "lo común" que es. "Estimamos que una niña de cada cinco es víctima de violencia sexual durante su infancia, y un niño de cada diez también lo es", ha alertado.

Así se ha expresado Ylva Johansson durante su participación en un desayuno de Nueva Economía Forum, donde ha sido presentada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha destacado su "importantísima" carrera política. En el evento, que ha coincidido con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados de Madrid, cuando se cumplen 20 años.

En este sentido, la comisaria europea de Interior ha aseverado que "los delitos siguen cometiéndose una y otra vez en silencio, porque muchas veces el perpetrador es una persona cercana, un miembro de la familia, un vecino, un sacerdote, un entrenador de fútbol" y el menor "muchas veces no levanta la voz".

Así, Ylva Johansson ha explicado que en 2022, en la Unión Europea, las plataformas enviaron 1,5 millones de informes con 5,2 millones de vídeos, fotos y actividades, y ha defendido la necesidad de aprobar un reglamento que haga posible seguir detectando estos materiales porque si no, si se prohíbe, "la policía ya no tendrá material con el que trabajar". "Más de un 40% de estos casos online luego ya pasan al terreno offline, es decir, a la vida real", ha enfatizado.

La comisaria europea de Interior ha agregado que el reglamento no se aprobará antes de la celebración de las próximas elecciones europeas y ha negado que las comunicaciones privadas vayan a ser supervisadas. No obstante, ha puesto como ejemplo la normativa de Reino Unido o Australia, "más estricta" que la europea. También ha criticado que las plataformas "llevan siendo tratadas como adolescentes durante mucho tiempo" y "tienen que ser responsables de lo que hacen y de lo que no hacen".

MIGRACIÓN, UN "TEMA TÓXICO" EN LA UE

En relación con la migración, Ylva Johansson ha comentado que, cuando asumió el cargo hace casi cuatro años y medio, "era un tema tóxico" en la Unión Europea y la situación estaba "totalmente bloqueada" en el Consejo. Sin embargo, ha indicado que "gracias a una muy buena cooperación" con varias Presidencias y con el Parlamento Europeo, se ha conseguido "reconstruir la confianza" entre los Estados miembros para "gestionar correctamente la migración".

"Nos llevó bastante tiempo, pero conseguimos llegar a este acuerdo (Pacto de Migración y Asilo). Ahora hay que implantarlo", ha enfatizado la comisaria, que ha destacado que Europa "probablemente" necesita más migrantes porque es una sociedad que está envejeciendo.

Asimismo, sostiene que las llegadas irregulares de inmigrantes son "un desafío importante" y ha señalado que, el año pasado, más de 3.000 personas perdieron la vida en las rutas del Mediterráneo hacia la Unión Europea. "Tenemos que prevenir estas salidas irregulares e invertir en rutas legales", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que el Pacto Migratorio supone "una mayor protección" de las fronteras externas", mayor protección para personas vulnerables, así como un refuerzo de la "solidaridad" entre Estados cuando existe presión migratoria, "algo sin precedentes".

Preguntada sobre si teme que el ascenso de la ultraderecha pueda suponer un obstáculo para la implementación del Pacto tras las elecciones europeas, Ylva Johansson ha respondido que estas fuerzas políticas "viven" del miedo y "por eso utilizan la migración, diciendo que está descontrolada, que no se puede manejar" y "propagan mentiras todo el día".

"A mí no me da miedo que el Pacto no sobreviva", ha asegurado, para después añadir que el Parlamento lo aprobará en abril y luego comenzará su implementación. Además, no descarta que en el próximo mandato se añadan otras propuestas regulatorias en esta materia.

De este modo, tras el acuerdo con Mauritania para frenar la migración irregular, la comisaria de Interior ha puesto de relieve que es "absolutamente necesario trabajar con países terceros, no solamente con los vecinos, sino también con países que están a lo largo de la ruta migratoria" para abordar este reto.

En cuanto a las críticas del Defensor del Pueblo Europea hacia Frontex, Ylva Johansson no cree que sea necesaria una "reforma muy grande" del mecanismo y asegura que le gusta "bastante cómo funciona". En esta línea, opina que "Frontex se enfrenta a muchos desafíos". "Hace falta más formación de sus integrantes, hace falta un despliegue más rápido, hace falta gente más especializada, hace falta que los Estados miembros también desplieguen agentes más rápidamente en Frontex, pero yo no creo que haya un problema en Frontex en relación con los derechos fundamentales", ha insistido.

Por su parte, Marlaska ha puesto de relieve el "acuerdo político decisivo" alcanzado para la materialización del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. "Este acuerdo constituye, sin duda alguna, un reto histórico, de extraordinaria importancia. La migración es un reto europeo que requiere respuestas europeas", ha subrayado, para después añadir que "encontrar soluciones para gestionar mejor la migración y el asilo, desde un enfoque global, equilibrado y preventivo, basado en el principio de reparto justo de la responsabilidad y de la solidaridad, ha sido una prioridad durante la Presidencia española del Consejo Europeo".

En cuanto al abuso sexual de menores online, el ministro de Interior ha lamentado que, "por muy poco", no se pudiera alcanzar un acuerdo europeo, pero ha añadido que el trabajo realizado "no va a caer, sin duda alguna, en saco roto". "Hemos de dotarnos de los medios jurídicos, materiales y operativos para poner coto a prácticas deleznables contra los más vulnerables, los niños. Y hemos de hacerlo con proporcionalidad y respeto a otros derechos fundamentales, como es la privacidad de las comunicaciones, pero también siendo conscientes de que los delincuentes van a aprovechar cualquier resquicio que encuentren en el complejo mundo digital", ha defendido.

20 ANIVERSARIO DEL 11M

En su intervención, Grande-Marlaska ha recordado a las 192 víctimas mortales de los "terribles", "brutales" y "trágicos" atentados del 11 de marzo de 2004, así como al subinspector de los GEO que también falleció cuando siete de los terroristas se inmolaron unos días después, el 3 de abril, en un piso de Leganés, y a los más de 2.000 heridos y a todas sus familias.

Finalmente, Johansson ha dicho que este lunes es un día "muy especial" y "muy triste", ya que se conmemora el Día del Recuerdo de la Unión Europea por las Víctimas del Terrorismo, en Madrid, con más de 100 víctimas del terrorismo, procedentes de toda Europa, de distintos ataques.