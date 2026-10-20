La 24 edición del Festival de Cádiz actualiza el legado de Manuel de Falla con 35 conciertos y el estreno de 20 piezas

1127074.1.260.149.20261020143911 La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, interviene en el acto de presentación del Festival de Música Española de la capital gaditana. A 20 de octubre de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha asistido este martes a la presentación de la programación de la 24 edición del Festival de Cádiz Música Española, que se celebrará del 13 al 23 de noviembre con 35 conciertos y el estreno de 20 piezas, poniendo en valor el legado de Manuel de Falla.

En el marco de esta presentación, Del Pozo ha destacado que "en consonancia" con esta efeméride, la programación se ha erigido en "la oportunidad idónea" para celebrar el legado de Falla desde una perspectiva innovadora y trasversal, que ofrezca visiones y lecturas contemporáneas de su obra".

Según una nota la Junta, la consejera ha señalado que el certamen, además de recuperar repertorios históricos, va a explorar la relación de Falla con el flamenco, la música popular, el jazz, la creación contemporánea y las nuevas generaciones de intérpretes.

"Vamos a celebrar la personalidad y la obra del compositor gaditano del 27 que contribuyó a acortar para siempre la tradicional distancia que venía separando hasta entonces a la música clásica del resto de nuestras manifestaciones culturales", ha explicado.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado que esta edición "cobra aún más importancia" al coincidir con la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Falla, quien "llevó el nombre de Cádiz a la vanguardia de la música mundial". Es por eso que en esta edición del festival, "su legado cobrará un relieve aún mayor".

El festival se complementará en la ciudad con una amplia programación que ha preparado el Ayuntamiento de Cádiz con motivo de esta efeméride.

La apertura del festival en el Teatro del Títere La Tía Norica el viernes 13 de noviembre, correrá a cargo de O Sister! con 'A otra galaxia', un concierto encargado por el festival que conecta el universo del compositor gaditano y las vanguardias europeas con el jazz de los años veinte y treinta.

La creación contemporánea será uno de los ejes de esta edición, con el estreno de nuevas obras surgidas de proyectos de composición y colaboración con intérpretes y formaciones especializadas.

En esta misma línea, el Taller de compositoras, en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), presentará nueve estrenos absolutos a cargo de Around the Sound Ensemble.

La Cátedra Manuel de Falla culminará su proceso de creación con ocho nuevas obras interpretadas por Taller Sonoro creadas bajo la batuta del profesor Achim Bornhöft.

A estas propuestas se sumará el estreno absoluto de 'Concertante', de Jesús Torres, que el Trío Arbós interpretará en un programa que incluye también el 'Concerto para clave de Falla', en colaboración con el CNDM y el Ministerio de Cultura y Deporte. También se dará cabida asimismo a jóvenes intérpretes y proyectos emergentes vinculados a certámenes y plataformas de formación y difusión musical.

En el 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano, se articulan además distintas propuestas que revisan su obra y exploran sus conexiones con otros géneros y tradiciones musicales.

De esta manera, el programa incluye el estreno de 'Réquiem a D. Manuel de Falla', del cantaor David Palomar, una de las citas destacadas de la edición. La soprano Ruth Rosique y el pianista Juan Carlos Garvayo ofrecerán el recital comentado 'Manuel de Falla, entre el cante y el canto', dedicado a las relaciones entre el cante flamenco y el canto lírico.

La confluencia entre música histórica y flamenco estará presente también en 'Origen. La semilla de los tiempos', espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía, que regresa al festival tras varios años de ausencia, y de Accademia del Piacere. Dirigida por Patricia Guerrero y Fahmi Alqhai, la propuesta establece un diálogo entre el flamenco y la tradición histórica de la música española.

La Orquesta Joven de Andalucía, bajo la dirección de Juan Pablo Valencia, ofrecerá 'Constelación Falla', un programa que incluye 'Galdosiana', de Laura Vega, galardonada con el Premio Nacional de Música 2026 en la modalidad de composición, 'Canciones populares españolas en la versión de Luciano Berio', 'Suite nº 1 de El sombrero de tres picos' y 'El pájaro de fuego', de Igor Stravinsky.

El pianista Javier Perianes clausurará el festival con un concierto conmemorativo en el Gran Teatro Falla de Cádiz el lunes 23 de noviembre, coincidiendo con la fecha exacta del aniversario del nacimiento del compositor.

La revisión y difusión del patrimonio musical español y andaluz constituye otra de las líneas del Festival de Cádiz, con programas que recuperan repertorios históricos y exploran sus vínculos con distintas tradiciones culturales.

En esta línea, Jácaras del Zéfiro presentará 'Avecillas', una aproximación al Barroco a través de obras de Sebastián Durón, Juan Hidalgo y Alonso de Torices. KamBras Quintet abordará la transformación de la folía en 'Transfoliación: la metamorfosis de la folía', mientras que el Cuarteto Seikilos recuperará obras de José Muñoz Molleda.

El diálogo entre archivos, repertorios y geografías tendrá su espacio con 'Huehuetenango: músicas de un cancionero interrumpido', de Ariel Abramovich y Jonathan Alvarado, una propuesta que parte de un archivo guatemalteco para explorar sus relaciones con la música española y americana.

También formarán parte de esta línea 'Falla/Lorca: mestizajes barrocos', de Concerto 1700 y la cantaora Laura Marchal, y 'Las cuatro estaciones', de Vivaldi, interpretadas por la Orquesta Barroca de Sevilla.

La programación contará con Tito Ramírez y los verdaderos reales, que ofrecerán el concierto 'Sonido conquistador', y Pinocho Detective, que presentará 'La desilusión intacta' en colaboración ambos con el programa Campus Rock de la Universidad de Cádiz.

El jazz estará representado por Cuarteto Fuerte y Lucía Rey Quartet, distinguido con el Premio Plataforma Jazz España 2026, y la electrónica experimental, el ambient y el drone regresarán al Baluarte de la Candelaria con Microclima, que reunirá el sábado 14 de noviembre a Suso Saiz, Cidrón, Dalila, Ëgg, Severina Beata, Isabel Latorre y Educomelles.

Además, la Compañía Etcétera presentará 'El carnaval de los animales', espectáculo vinculado a la relación histórica entre Hermenegildo Lanz y Manuel de Falla, y que cuenta en su programación con una función para público escolar.

FORMACIÓN, CREACIÓN Y MEDIACIÓN

Las actividades paralelas ampliarán el alcance del Festival mediante iniciativas dirigidas a estudiantes, compositores, jóvenes intérpretes y público general.

Del 13 al 16 de noviembre se desarrollará la segunda parte de la 23 edición del Curso de Análisis Musical y Composición de la Cátedra Manuel de Falla, que incorpora en 2026 un marco temático vinculado al 150 aniversario del nacimiento del compositor. Impartido por Achim Bornhöft, contará con Taller Sonoro como grupo residente, que interpretará las obras generadas durante el programa en el conservatorio.

El Taller de compositoras, en colaboración con el CNDM, presentará nueve estrenos absolutos interpretados por Around the Sound Ensemble, con composiciones de Zuriñe F. Gerenabarrena, Rebeca Santiago, Cruz López de Rego, Sofía Martínez Ramírez, Marisa Manchado, Anna Bofill Levi, Rosa Rodríguez Hernández, Pilar Jurado y María José Arenas.

Asimismo, del 13 al 22 de noviembre, Cádiz acogerá el encuentro de la Orquesta Joven de Andalucía, en el que participarán un centenar de músicos y una veintena de profesores bajo la dirección de Juan Pablo Valencia.

La Escuela del Sur, un espacio de acompañamiento a la creación contemporánea que reúne a artistas de la provincia de Cádiz vinculados a las artes escénicas, la performance y las artes vivas, ofrecerá una muestra de su proyecto el 14 de noviembre en el Baluarte de la Candelaria conducida por la creadora Rosa Romero.