Andalucía celebrará el 19 de febrero de 2027 el Día de la Industria en el Campo de Gibraltar (Cádiz)

El consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, en un acto de AGI - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado este viernes que Andalucía celebrará el próximo 19 de febrero de 2027 el Día de la Industria en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. Así lo ha trasladado en la presentación de la memoria de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) en 2025, que ha tenido lugar en Los Barrios (Cádiz).

Tal y como ha informado la Junta en una nota, el Consejo de Gobierno declaró el 19 de febrero como Día de la Industria en Andalucía, una efeméride institucionalizada por el Gobierno andaluz que reconoce la contribución "esencial" del sector industrial a la riqueza, la innovación y la creación de empleo de calidad en la comunidad.

Paradela ha destacado "la capacidad de adaptación y el compromiso inversor" de estas empresas y entidades en un año marcado por las tensiones geopolíticas externas, el apagón que sufrió el sistema eléctrico en todo el país y los costes energéticos derivados de este incidente y el cese total de la actividad de la central térmica en Los Barrios.

En definitiva, ha dicho, "un año de máxima exigencia" que ha condicionado los resultados del ejercicio, en el que, no obstante, ha destacado "el comportamiento ejemplar" de estas industrias, que han conseguido "blindar su empleo", con más de 12.000 trabajadores directos e indirectos, y aumentado la inversión hasta los 365 millones.

El consejero ha señalado tres claves que hacen de este "importantísimo polo industrial un ejemplo de resiliencia", como es "la apuesta por la I+D+i, por la transición energética y la sostenibilidad", y se ha referido a las distintas iniciativas en materia de hidrógeno verde, como el Valle andaluz del hidrógeno que impulsa Moeve.

"El Campo de Gibraltar se va a convertir en un gran polo productor de H2V, un ámbito en el que Andalucía consolida su liderazgo a nivel europeo. Por eso es clave que cuente con una red que posibilite su transporte", ha manifestado.

Para ello, ha explicado Paradela, desde la Consejería se están estableciendo vías de colaboración con entidades y empresas, como AGI y Enagás, con el objetivo de impulsar que se clasifique el ramal de hidrógeno verde del Campo de Gibraltar como Proyecto de Interés Común por la UE.

En este mismo sentido, ha detallado los acuerdos establecidos con otras regiones europeas en esta materia, en los que sigue trabajando su departamento.

En el marco de la Semana Europea del Hidrógeno en Bruselas se avanzará en la cooperación establecida en materia de desarrollo, transporte y promoción del H2V, EERR y combustibles sintéticos neutros con el Puerto de Róterdam, y se explorarán vías de colaboración con Renania del Norte-Westfalia (Alemania). A esto se suma la sinergia existente entre el Puerto de Algeciras y el de Ningbo para impulsar un corredor marítimo verde para descarbonizar el sistema portuario.

En su intervención, Paradela ha reclamado "el compromiso de las administraciones para respaldar el crecimiento de las empresas" del Campo de Gibraltar y se ha referido a la necesidad de que el Gobierno de España incremente el presupuesto para la competitividad de las industrias electrointensivas.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo andaluz activará una Mesa de la Industria Electrointensiva, en la que estará presente AGI, con el objetivo de hacer un seguimiento y valoración de las necesidades y medidas dirigidas al sector.

Finalmente, ha puesto en valor las sinergias que se crean con la suma de las competencias de Universidad e Innovación a las de Industria, Energía y Minas esta Legislatura, considerando "una oportunidad que queremos aprovechar". "Trabajaremos para que el conocimiento universitario fluya y sirva de palanca para la industria", ha añadido, indicando que se están dando avances en ese sentido, ya que la Universidad se está adaptando a las nuevas necesidades de formación.

Ejemplo de ello es la Universidad de Cádiz que puso en marcha el curso 25/26 los másteres en Seguridad y Protección marítima y en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno, y este curso, el nuevo grado en Ingeniería en energías renovables, a los que se sumará próximamente un máster en Gestión de Infraestructuras Energéticas.