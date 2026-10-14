Avanzan las labores de reparación del azud del río Guadalete en Jerez para reforzar de capacidad el cauce

Archivo - Crecida del río Guadalete a su paso por la barriada de El Portal de Jerez en uno de los temporales. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha informado del avance de las labores de reparación y refuerzo de la seguridad hídrica en el azud de El Portal, así como de los trabajos de restitución de las condiciones hidráulicas en el tramo del río Guadalete comprendido entre dicho azud y La Corta, en Jerez de la Frontera (Cádiz), con el objetivo de reforzar la capacidad del cauce para responder ante posibles episodios futuros de avenidas.

En una nota, la Junta ha señalado que además, las mejoras que se están llevando a cabo contribuyen también a lograr una gestión más eficaz y segura de los recursos hídricos del sistema Guadalete.

En este sentido, ha explicado que el azud de El Portal cumple una importante función como elemento de captación de agua para el regadío de la costa noroeste de la provincia de Cádiz y, además, contribuye a la buena gestión de los caudales ante posibles crecidas. Por ello, su conservación, mantenimiento y explotación adecuada, unida a la vigilancia de la evolución de los caudales y de las condiciones mareales, resultan fundamentales para reforzar la prevención del riesgo de inundación y contribuir a la protección de las personas, las actividades económicas y las infraestructuras del entorno.

La Junta ha explicado que, con un presupuesto de más de 5,8 millones de euros, entre las actuaciones que se están llevando a cabo se encuentran medidas encaminadas a recuperar la sección hidráulica del cauce y sus márgenes y la retirada de sedimentos, lodos, restos vegetales, árboles caídos o inestables, cañas, eneas y carrizos acumulados en el cauce. Asimismo, también se extraen de la zona escombros y otros materiales que ha arrastrado la corriente. Finalmente, ha señalado que, si se cumplen las previsiones, los trabajos en este cauce concluirán en noviembre.