Cádiz acoge una jornada sobre prevención de riesgos laborales de personas con discapacidad

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en una jornada técnica sobre prevención de riesgos laborales de las personas con discapacidad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, junto a la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, han participado este miércoles en la presentación de una jornada técnica centrada en la prevención de riesgos laborales de las personas con discapacidad en su entorno laboral.

La actividad ha sido organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en colaboración con Fremap, Quirón Prevención, Grupo Sifu, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), y la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Bajo el título 'Seguridad y salud laboral para las personas con discapacidad', el encuentro se ha celebrado en el salón de actos de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz, abordando la inclusión de estas personas en el tejido productivo mediante la adaptación de los puestos de trabajo y una adecuada vigilancia de la salud, según ha indicado la Junta en una nota.

Otro de los puntos tratados ha estado referido a la reincorporación al trabajo de las personas que han sufrido accidentes y sufren una discapacidad.

Durante la presentación de la jornada, Sánchez Román ha establecido la inclusión laboral como "una pieza fundamental en la inclusión social", incidiendo en que "no basta con facilitar el acceso a un puesto de trabajo, sino en garantizar la igualdad de oportunidades, eliminar las posibles barreras y, adaptar cuando sea necesario, los espacios, las tareas y los procesos productivos a las capacidades de cada persona".

La delegada territorial de Sanidad ha dado la bienvenida a todos los participantes, entre los que se han encontrado profesionales de la salud laboral y de prevención de riesgos laborales, técnicos y responsables de empresas y organizaciones diversas. También ha estado presente en la mesa de presentación de la jornada, Juan Manuel Díaz Bonilla, director de la oficina Fremap en Cádiz.

Esta jornada está enmarcada en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028 (Easst 24-28), que tiene como objetivo impulsar entornos laborales en Andalucía seguros y saludables, promoviendo la cultura preventiva y una gestión eficaz de los riesgos laborales.

Dentro de esta Estrategia, el objetivo siete se centra específicamente en desarrollar aspectos troncales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como es el tratamiento adecuado de colectivos vulnerables entre los que destacan las personas con discapacidad.

Por otra parte, el II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía 2025-2028 (II Pepda), tiene como misión fundamental reducir la desigualdad y fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad.

En la primera mesa de la jornada ha participado Sergio González Álvarez, responsable del programa de empleo de Faisem, y Joana Sanso Oliver, directora de cultura, personas y salud y seguridad en el trabajo del Grupo Sifu. Ambos han tratado el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo de las empresas.

Tras un descanso, Pedro Martín Rojas, director médico territorial de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de Quirón Prevención, ha dado una ponencia bajo el título de 'Vigilancia de la salud para personas trabajadoras con discapacidad'.

La jornada ha continuado con otra mesa compuesta por la directora del área de trabajo social y readaptación profesional de Fremap, que ha tratado el tema de la discapacidad sobrevenida y el retorno al trabajo. En la misma se han podido conocer las actuaciones de las Mutuas y también la experiencia personal de una paciente de Fremap.

Tras esta última mesa, se ha abierto a todos los asistentes un coloquio moderado por Eloy Esteban Pruano Ruiz, jefe del área de Formación del Centro Provincial de Riesgos Laborales de Cádiz.