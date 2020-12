La Casa Pinillos en Cádiz acoge el proyecto 'For What Cannot Be Recovered Can at Least Be Reenacted' de Cristina Mejías

CÁDIZ, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Cultura de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presentado el proyecto 'For What Cannot Be Recovered Can at Least Be Reenacted' de la artista jerezana Cristina Mejías en la Casa Pinillos de Cádiz.

La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 6 de febrero, la conforman unas obras en las que se entrecruzan los procedimientos de la disciplina arqueológica con otros elementos que son fundamentales en la manera que tiene la artista de concebir los procesos artísticos, como son la memoria, la narración, el cuerpo, la oralidad, el espacio, el gesto y la transferencia de conocimiento.

Este proyecto nace de una conversación entre dos personas, el arqueólogo y performer Efthimis Theou y Cristina Mejías, que descubren que desde lugares distintos comparten afinidad e intereses. Así comienza la artista la publicación de 'Gozo', estrato precedente a este For What Cannot Be Recovered Can at Least Be Reenacted, y así comienza el impulso que le llevará a introducirse en un proceso de investigación sobre el mundo de la arqueología, y en concreto en la manera en que en los procedimientos de la disciplina se van entrecruzando otros elementos que son fundamentales en su manera de concebir los procesos artísticos.

En "'or What Cannot Be Recovered Can at Least Be Reenacted', tiene que ver con como ante la imposibilidad de recuperar del todo la memoria, es necesario reactivarla desde el presente, a partir de esa nebulosa de momentos fragmentados que van construyendo los recuerdos de algo que ya nunca se repetirá de la misma manera. Reactuar, reactivar, reactualizar, relatar.