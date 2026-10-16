El Centro Andaluz de las Letras y la Fundación Ory organizan en Cádiz los encuentros con Mariana Enriquez y Elaine Vilar

Elaine Vilar, escritora. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, colabora con la Fundación Carlos Edmundo de Ory en la décimo quinta edición de sus jornadas dedicadas a la presencia de 'Lo inquietante en la Literatura'. Así, la ciudad de Cádiz será escenario de encuentros literarios con destacadas autoras latinoamericanas como la argentina Mariana Enriquez y la cubana Elaine Vilar Madruga.

Según ha indicado la Junta en una nota, la primera cita sobre 'Lo inquietante', el 20 de octubre, contará con una de las voces más consolidadas de la literatura contemporánea, Mariana Enriquez, ganadora por su trayectoria del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2024. La autora hablará a través de su obra sobre el proceso creativo para transmitir terror, el manejo de recursos como la arquitectura y los espacios físicos siniestros, y la utilización de lo sobrenatural, terreno que abona en sus narraciones para mostrar la realidad social de su país.

La obra de Mariana Enriquez ha sido traducida a más de 30 idiomas y entre sus títulos más premiados sobresale la novela 'Nuestra parte de noche', galardonada con los premios Herralde, de la Crítica, Kelvin 505, Imaginales y Lire en poche; la colección de cuentos 'Un lugar soleado para gente sombría', ganadora del Premio Mundial de Fantasía; y su obra más reciente, 'Conversación con la oscuridad. Teorías, intuiciones y escritura del miedo'. La actividad con la autora argentina está prevista en la Facultad de Filosofía y Letras a las 19 horas.

En la siguiente sesión Elaine Vilar Madruga, una de las firmas más destacadas de la literatura cubana actual, expondrá cómo la narrativa de terror puede provocar la reflexión sobre asuntos tan diversos como el feminismo o los sistemas de poder. Entre sus publicaciones más relevantes sobresalen la novela 'La tiranía de las moscas', galardonada con el Premio Cálamo a Mejor novela del año y traducida a varios idiomas; el poemario 'Las tarántulas'; las novelas 'Las cavidades' y 'El cielo de la selva', seleccionada por el suplemento 'Babelia' como una de las diez mejores novelas del año y su último libro, 'La piel hembra'. La intervención de Vilar Madruga será el viernes 30 de octubre, a las 19 horas en la sede de la Fundación Ory.