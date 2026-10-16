El Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Cádiz) refuerza la cooperación científica y cultural con la Casa de Velázquez

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo (2d), acompaña a la embajadora de Francia, Kareen Rispal (2i), y a la directora de la Casa de Velázquez, Nancy Berthierel (1d), a una visita institucional a Baelo Claudia. - Rocío Ruz - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado los "lazos de más de 110 años de extensión" que unen el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa (Cádiz), con la Casa de Velázquez, reforzando una cooperación científica que permite obtener "el máximo rendimiento" en la investigación, difusión y salvaguarda del patrimonio arqueológico de este yacimiento hispanorromano.

Del Pozo ha visitado este espacio junto a la embajadora de Francia en España, Kaaren Rispal, y la directora del centro cultural francés de estudios hispánicos Casa de Velázquez, Nancy Berthier, ha indicado la Junta en una nota.

En el marco de esta visita, han conocido el diseño de dos rótulos conmemorativos que van a ser colocados en sendos espacios emblemáticos del museo de este conjunto arqueológico, como son el salón de actos y la biblioteca, que pasarán a intitularse, respectivamente, 'Pierre Paris' y 'Claude Domergue', en homenaje a estos dos arqueólogos franceses, vinculados a la Casa Velázquez y pioneros en las excavaciones científicas internacionales llevadas a cabo en este yacimiento en 1917 y 1966.

El acto ha contado con la presencia del propio Claude Domergue, catedrático emérito de la Universidad de Toulousse, cuya labor, junto a la de Manuel Pellicer, contribuyó de manera decisiva a la reanudación de las excavaciones en el yacimiento hace ahora 60 años.

Del Pozo ha agradecido a la Casa de Velázquez su "compromiso sostenido en el tiempo" para dar a conocer y abordar nuevos enfoques en la investigación de la ciudad-factoría de Baelo Claudia, "una de las mejores muestras del urbanismo romano de la península Ibérica, así como uno de los enclaves que mejor conserva los sistemas de explotación pesquera y de la industria de salazones de la Antigüedad".

Tras la visita a la nueva exposición permanente del museo, la embajadora de Francia en España, y la consejera andaluza han recorrido el yacimiento arqueológico siguiendo las explicaciones de la catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla, Oliva Rodríguez, directora de un proyecto de investigación financiado por la Casa de Velázquez.

Más de un siglo después de la primera excavación científica impulsada por el primer director de la Casa de Velázquez, Pierre Paris, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia continúa siendo "un espacio privilegiado" para la investigación histórica y la cooperación cultural entre las comunidades científicas española y francesa.

El convenio de colaboración, de cuatro años de duración y prorrogable por otros cuatro, que fue refrendado la pasada primavera, tiene como objetivos promover la investigación, documentación y difusión del Conjunto Arqueológico de Baleo Claudia, además de rendir homenaje y difundir entre los investigadores y el público el legado del arqueólogo francés, Pierre Paris, quien llevó a cabo los primeros trabajos arqueológicos con carácter científico en este espacio a lo largo de cuatro campañas en 1917, 1918, 1919 y 1921, y el de su sucesor en el empeño, a partir del año 1966, el también profesor y arqueólogo Claude Domergue.

Entre los fines de este acuerdo están la realización conjunta de actividades científicas y académicas; el impulso de proyectos de investigación en el yacimiento y la publicación de sus resultados en revistas y editoriales de acreditada solvencia; la difusión de la información documental y gráfica existente sobre Baelo Claudia a través de un repositorio y plataforma documental digital de libre acceso y la organización de exposiciones temporales.

Entre las propuestas de colaboración destaca el compromiso de ambas partes para difundir toda la información documental y gráfica existente sobre Baelo Claudia, recogida en el repositorio elaborado por la Casa de Velázquez, el Centro Documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP) de la Universidad Autónoma de Madrid y el Institut de Recherches en Architecture Antique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour (IRAA).

De acceso libre, este repositorio cuenta en la actualidad con 22.000 documentos, inventariados, digitalizados y provistos de metadatos, documentos procedentes del archivo de la Casa de Velázquez (14.000 documentos) y del archivo de l'IRAA de Pau (8.000 documentos).

En el marco de esta colaboración, se abordará también la elaboración y publicación del catálogo online de los fondos bibliográficos y documentales del Conjunto Arqueológico.

Además de fomentar la presencia de investigadores y bibliotecarios de la Casa Velázquez en el Conjunto Arqueológico, y viceversa, se impulsarán proyectos de investigación en el yacimiento del Campo de Gibraltar, que contarán con la participación de expertos de las misiones arqueológicas seleccionados anualmente por la Comisión de Excavaciones de la Casa de Velázquez, quienes abordarán, entre otros temas, el inventariado y catalogación de bienes y el estudio y musealización de la necrópolis meridional del enclave.

Además, ambas instituciones han acordado consensuar la organización de un encuentro científico internacional para todos los públicos sobre la investigación que realiza la Casa de Velázquez, así como de seminarios y otros eventos científicos especializados, dedicando al menos uno de ellos a un homenaje a Pierre París y su época, y se organizará, al menos, una exposición temporal el Museo de Sitio del Conjunto Arqueológico dedicada a la investigación desarrollada por la Casa de Velázquez.

Por último, el acuerdo recoge una memoria económica, con una dotación presupuestaria de 25.000 euros por parte de la Consejería de Cultura y Deporte y de 28.000 euros por la Casa de Velázquez.

CASA DE VELÁZQUEZ

La Casa de Velázquez es una institución francesa de naturaleza jurídico-pública, y de carácter científico, cultural y profesional, que tiene la misión de desarrollar actividades creadoras e investigaciones relacionadas con las artes, las lenguas, las literaturas y las sociedades de los países ibéricos, iberoamericanos y del Magreb.

Tiene la vocación de contribuir a la formación de artistas, investigadores y docentes investigadores, así como de participar en el desarrollo de intercambios artísticos y científicos entre Francia y los países relacionados.

La Casa de Velázquez realizó, desde 1917 hasta 1990, gran parte de los trabajos arqueológicos desarrollados en Baelo Claudia, intervenciones que han permitido que se pueda apreciar actualmente una importante superficie del antiguo municipio romano. Al mismo tiempo, ha publicado una serie de monografías específicas que constituyen un importante aporte al conocimiento científico de la ciudad.

En 2009 se reactivó la colaboración entre la Consejería de Cultura y la Casa de Velázquez a través de un convenio de colaboración para la realización de actividades científicas en el Conjunto Arqueológico.

En junio de 2017, cuando se iban a cumplir 100 años del inicio de las investigaciones arqueológicas por investigadores franceses, se proyectó la firma de un convenio con la Consejería de Cultura, que contaba también con la colaboración de las universidades de Cádiz y Autónoma de Madrid, que, sin embargo, no llegó a firmarse, aunque se impulsaron algunas reflexiones en torno a la documentación y archivos.