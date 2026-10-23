El daño cerebral adquirido centra unas jornadas con pacientes y familiares en el Hospital Puerta del Mar en Cádiz

Eva Pajares en las III Jornadas de Daño Cerebral Adquirido. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, acoge las III Jornadas de Daño Cerebral Adquirido (DCA) que organiza la Asociación de Familiares y Amigos del Paciente con Daño Cerebral Adquirido de Cádiz (Adacca) con el objetivo de poner el foco en la atención y prevención de esta patología.

En la actualidad hay en Andalucía más de 81.000 personas viviendo con daño cerebral adquirido, de ahí la importancia de promover iniciativas que favorezcan su prevención, como estas jornadas, ha recordado en una nota la Junta.

Asimismo, ha recordado que la Asociación Adacca tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido una lesión cerebral sobrevenida (ictus o traumatismos craneoencefálicos) y apoyar a sus familias.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha asistido al acto de apertura de las jornadas, que cuenta con las ponencias del especialista en Neurología Miguel Moya, centrada en las adicciones como factor de riesgo para los ictus; del intensivista y jefe de la UCI del centro, Mikel Celaya, sobre los traumatismos craneoencefálicos; y del internista de la Unidad de Paliativos, Fernando Carmona, sobre las secuelas graves de ictus y traumatismos.

La Junta ha recordado que el Hospital Puerta del Mar ha sido escenario además esta semana del Observatorio del Daño Cerebral Adquirido de Cádiz, una iniciativa orientada a profundizar en el conocimiento de la realidad del DCA en la provincia y promover mejoras en la atención a las personas afectadas y sus familias.

El Observatorio se plantea como un espacio de trabajo colaborativo y transversal que permita avanzar hacia un conocimiento más preciso de la situación de las personas con Daño Cerebral Adquirido en Cádiz, haciéndolo aspirando a incorporar la participación de distintos ámbitos, más allá del sanitario, como servicios sociales, educación, administraciones públicas y entidades sociales.