Gavira destaca el impacto económico de las Superbikes en Jerez (Cádiz) y su capacidad para atraer turismo todo el año

1126436.1.260.149.20261018134425 El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en el Campeonato del Mundo de Superbikes 2026 de Jerez de la Frontera (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asistido este domingo a la última prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes 2026, que se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde ha destacado el papel de los grandes acontecimientos deportivos como "motor de actividad económica, generación de empleo y promoción turística".

Gavira ha valorado el reconocimiento internacional de Jerez como referente en el mundo del motor, con "más de 300.000 personas que pasaron por este Circuito de Jerez" en las diferentes competiciones que acogió el pasado año y que siguieron "millones de personas en todo el mundo".

En esta línea, ha destacado la capacidad de organización de Andalucía como sede de grandes acontecimientos que "activan toda la provincia y crean riqueza, oportunidades y futuro". Ha puesto en valor además la generación de empleo ligado a esta actividad, recordando su paso como trabajador en el circuito mientras cursaba Derecho en la Universidad de Cádiz.

Asimismo, ha remarcado la importancia de que, para contribuir a esta generación de beneficio en la provincia, "todas las instituciones vayamos de la mano", por lo que ha insistido en que es necesario que "el Gobierno de España se involucre" junto al Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía.

El informe de impacto de Turismo y Deporte de Andalucía sobre esta cita estima un gasto turístico de 9,8 millones realizado en la zona por los visitantes de fuera de la región, a partir de una extrapolación de los datos del Gran Premio de MotoGP 2026. A esta cifra se suman más de 3,8 millones de euros de gasto en destino vinculado a trabajadores y organización del campeonato.

La prueba de Jerez registró en 2025 una audiencia de 7,2 millones de espectadores, según Nielsen, y fue retransmitida en más de treinta canales de alrededor de un centenar de países de los cinco continentes. Esta exposición refuerza la visibilidad de Andalucía como destino turístico y deportivo internacional.

La marca Andalucía se vincula al campeonato en este 2026 y contempla la promoción de la imagen del destino en soportes publicitarios en el circuito, acciones digitales y presencia televisiva internacional.

Gavira ha destacado que estas citas permiten dar a conocer también la gastronomía, el patrimonio, la cultura y el conjunto de la oferta turística de Jerez, de la provincia de Cádiz y de Andalucía. "Queremos un turismo que genere oportunidades, actividad económica y empleo", ha concluido.