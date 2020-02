El Hospital de Jerez desarrollará un ensayo clínico para evaluar un nuevo fármaco para el cáncer de próstata

Actualizado 05/02/2020 18:56:40 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Urología del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha iniciado el reclutamiento de pacientes para someterse a un ensayo clínico diseñado para evaluar un nuevo fármaco que trate el cáncer de próstata.

Según ha explicado la Junta en un comunicado, este servicio dispone de una estructura organizativa orientada a la investigación en urología oncológica, participando en numerosos ensayos clínicos a nivel mundial, que han sido recientemente objeto de atención por prestigiosas publicaciones internacionales como 'The New England Journal of Medicine' y 'Lancet Oncology'.

En concreto, este se denomina 'Ensayo Clínico Magnitude', del que se beneficiarán pacientes diagnosticados de cáncer de próstata en las etapas finales de la enfermedad, denominadas 'de resistencia a la castración'.

La importancia de este estudio, según el responsable de Urología del centro, Álvaro Juárez, radica en que "es la primera investigación clínica que abre las puertas a la medicina personalizada en el tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración".

Juárez ha explicado que este ensayo clínico evalúa "la eficacia y seguridad" del fármaco Niraparib en pacientes con este diagnóstico "pero que son portadores de unos biomarcadores específicos, en los que el fármaco es mucho más eficaz".

La implicación en la investigación internacional en cáncer urológico del Servicio de Urología del Hospital de Jerez de la Frontera hace que, no solo la población que atiende este servicio, sino la de toda la provincia y de otras partes de Andalucía, puedan acceder y beneficiarse de los últimos tratamientos en la urología oncológica, mucho antes de su comercialización.

Esta estructura organizativa del Servicio de Urología del hospital jerezano incluye, aparte de consultas específicas de los diferentes cánceres urológicos, una consulta de enfermería experta en urooncología y en evaluación de la calidad de vida de los pacientes, y un hospital de día propio para administrar los tratamientos inmunoterápicos y de soporte.

La enfermera María José Castro, responsable de esta estructura, es además responsable de los grupos de trabajo con los pacientes uro-oncológicos, en especial en aquellos con tratamientos inmunoterápicos y antiangiogénicos.

Estos grupos de pacientes consisten en reuniones periódicas donde los pacientes comparten sus experiencias, sus inquietudes y aprenden de sus compañeros, además de acoger a los nuevos pacientes que comienzan con los tratamientos.