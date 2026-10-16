Una jornada en Arcos profundiza sobre prevención y zonas inundables en la provincia de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en una jornada sobre zonas inundables celebrado en Arcos de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha asistido a una jornada informativa en Arcos de la Frontera en la que se ha profundizado sobre prevención y zonas inundables.

En la apertura de este viernes, Colombo ha estado acompañada por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Francisco Moreno; el responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, y el alcalde arcense, Miguel Rodríguez.

En una nota, la Junta ha detallado que el evento ha contado con la presencia también de alcaldes y concejales de varios municipios de la provincia, además de representantes de servicios de Dominio Público Hidráulico y Protección Civil y emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y equipo técnico.

En el transcurso de esta jornada se han mostrado y entregado a los asistentes, desde la Junta de Andalucía, herramientas y materiales divulgativos, incluidos dípticos y cartelería, para favorecer la información de la ciudadanía, la sensibilización y la prevención ante el riesgo de inundaciones.

Mercedes Colombo ha agradecido el interés de las personas asistentes por conocer de primera mano todo lo relacionado con zonas inundables, "algo tan importante a la hora de enfrentarse a situaciones como las que vivimos el pasado invierno", como ha recordado.

También ha resaltado la relevancia de la coordinación y la colaboración institucional para "volver a la normalidad" en los municipios gaditanos que se vieron afectados por la sucesión de borrascas, asegurando que "los daños ocasionados han dejado enseñanzas", como que "el agua busca su espacio y hay zonas inundables que debemos conocer y saber que hay riesgos que debemos reducir".

"El riesgo no depende sólo de la intensidad de la lluvia, también de cómo se ha ocupado el territorio, de las condiciones de los cauces y de la capacidad de anticipación y de prevención", ha aseverado.

La delegada se ha referido además a las actuaciones de emergencia que se están llevando a cabo en cauces como el del río Guadalete, en municipios de la provincia como Arcos, para restituir zonas dañadas por la sucesión de borrascas y prevenir posibles daños futuros.

Se trata, ha dicho, de "devolver a los ríos su funcionalidad y reducir la vulnerabilidad del territorio".

En su intervención, Mercedes Colombo ha destacado el trabajo técnico, la planificación y la labor conjunta, que "demuestra que las administraciones, cuando trabajamos juntas, avanzamos más y conseguimos ir en la misma dirección, con los objetivos que planteamos".

También ha añadido la utilidad de la difusión local del material informativo de esta jornada, que forma parte de esa prevención ante una situación de emergencia, entendiendo que "la información puede salvar vidas y es importante anticiparnos".

Al respecto, ha añadido que "cauces en mejores condiciones, ciudadanía informada e instituciones coordinadas es el camino para proteger", aludiendo a la importancia de la concienciación.

Por su parte, Antonio Aragón ha mencionado el papel de la Diputación de Cádiz como "pieza fundamental para la conexión y coordinación con los ayuntamientos, especialmente con los más pequeños de la provincia", refiriéndose a la sucesión de borrascas como "episodios dañinos donde tuvimos que estar al pie del cañón y trabajar de manera coordinada con los ayuntamientos y con la Junta".

En su opinión, "la prevención es fundamental y nos lo hemos tomado muy en serio, con estrechos colaboradores como el 112 en jornadas de formación y en la asistencia que prestamos a municipios en el soporte, ayuda y supervisión de los planes de emergencia local".

También ha hecho referencia a la importancia de este tipo de jornadas y del material que se va a facilitar para "conocer bien el terreno y adquirir estos conocimientos con los ayuntamientos y que sepan cómo tiene que actuar".

El alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, ha mostrado su agradecimiento por acoger esta cita en su municipio, destacando la necesidad de esta jornada al haber vivido por el tren de borrascas "una realidad devastadora para distintos municipios".

Así, ha añadido que "es fundamental que estemos preparados y formados para aportar soluciones y tranquilidad a los vecinos y vecinas", resaltando el trabajo de los servicios de emergencias.

"Frente a estas situaciones de crisis, la gestión de la emergencia se sostiene sobre pilares fundamentales que se quieren poner en valor, como que la comunicación clara y precisa salva vidas. Los planes de emergencia y autoprotección deben ser herramientas vivas que sirvan de hoja de ruta en esos momentos, además de una ágil respuesta de los servicios de emergencia para que, en momentos tan críticos, la respuesta pueda paliar las consecuencias", ha manifestado el alcalde.

Durante esta jornada, que ha incluido herramientas de comunicación destinadas a los municipios y a la ciudadanía, y se ha centrado en áreas con riesgo potencial significativo de inundación, responsables del ámbito del dominio público hidráulico y de emergencias han proporcionado información sobre las zonas inundables de la provincia de Cádiz, con especial atención a su identificación y a los aspectos fundamentales para la prevención y reducción del riesgo.

También se han abordado los planes de emergencia y autoprotección, así como las pautas de actuación y recomendaciones básicas ante posibles situaciones de inundación.