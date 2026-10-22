Junta aborda con asociaciones comerciales de Cádiz la justificación de subvenciones de proyectos con la administración

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en una reunión de trabajo con asociaciones comerciales de la provincia de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha participado este jueves en una reunión de trabajo con asociaciones comerciales de la provincia de Cádiz para abordar los procedimientos de justificación de las subvenciones destinadas al asociacionismo comercial y a la dinamización del pequeño comercio urbano.

En el encuentro han participado también el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Daniel Sánchez Román, junto a representantes de la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez (Acoje), la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Conil (Aeconil), la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), Cádiz Centro Comercial Abierto, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal) y la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Sur de Jerez (Adecosur).

La sesión, de carácter técnico, ha contado con la participación de personal del Servicio de Comercio de la Delegación Territorial, que ha explicado los procedimientos administrativos que deben seguir las entidades para acreditar la correcta ejecución de las actuaciones subvencionadas y justificar los gastos correspondientes, como ha indicado la Junta en una nota.

Durante la reunión se han abordado cuestiones relacionadas con los plazos de ejecución y justificación, la elaboración de las memorias de actuación y económicas, la presentación de facturas y justificantes de pago, así como los sistemas de medición de resultados que deben incorporar los distintos proyectos.

Asimismo, se han analizado las particularidades de las actuaciones previstas por cada asociación, que abarcan campañas de promoción del comercio de proximidad, actividades de dinamización de los centros comerciales urbanos, iniciativas de fidelización de clientes, acciones de comunicación y modernización digital, señalización comercial y elaboración de estudios y materiales promocionales.

El encuentro ha permitido también atender las consultas de las asociaciones y aclarar dudas sobre la documentación exigida, con el objetivo de prevenir posibles incidencias en la tramitación administrativa y facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de justificación.

La Junta ha indicado que la reunión de trabajo se enmarca en las tareas de seguimiento y gestión administrativa de las subvenciones que desarrolla el Servicio de Comercio de la Delegación Territorial de Empleo.