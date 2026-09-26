La Junta alcanza el 62% de ejecución en las 67 nuevas viviendas públicas de Cerro del Moro, en Cádiz

Imagen de unos pisos en Cerro del Moro. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está avanzando en la construcción de las 67 nuevas viviendas públicas de Cerro del Moro, en Cádiz, cuyas obras se encuentran ya al 62% de ejecución. La promoción, impulsada por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), constituye una de las actuaciones clave para culminar la regeneración integral de esta barriada gaditana.

Según ha detallado la Junta en una nota, las nuevas viviendas conformarán la séptima fase del Cerro del Moro y se destinarán, en régimen de alquiler, a las familias que actualmente residen en los inmuebles de la octava fase, que presentan un avanzado estado de deterioro.

Paralelamente, ha señalado que AVRA continúa con la adquisición de estas antiguas viviendas y ya ha formalizado la mitad de las compraventas previstas, un paso imprescindible para completar la transformación del barrio.

Por su parte, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha destacado que este proyecto "representa el compromiso del Gobierno andaluz con unas familias que llevaban demasiados años esperando una solución".

"No estamos hablando únicamente de construir 67 viviendas públicas, sino de culminar la regeneración de todo un barrio y ofrecer a sus vecinos hogares dignos, accesibles, eficientes y adaptados a sus necesidades", ha destacado.

La intervención supone una inversión global de 10.917.126 euros y combina fondos propios de AVRA con financiación del Programa 6 del Plan Ecovivienda -diseñado por la Junta para gestionar los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda- y del Programa para la Erradicación de la Infravivienda.

Díaz ha subrayado que esta combinación de recursos ha permitido "recuperar una actuación que durante años permaneció sin avances y convertirla en una realidad". En este sentido, ha precisado que "gestionar también significa buscar financiación, coordinar administraciones y resolver los obstáculos urbanísticos y administrativas para que los proyectos salgan adelante".

VIVIENDAS ACCESIBLES Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

La promoción estará formada por un edificio de planta baja más cinco alturas, distribuido en seis portales, todos ellos equipados con ascensores accesibles. Contará con 12 viviendas de dos dormitorios, 44 de tres y once de cuatro dormitorios, además de 49 plazas de aparcamiento, 25 trasteros y un local.

Tres de las viviendas situadas en la planta baja estarán adaptadas para personas con movilidad reducida y dispondrán de las dimensiones y elementos necesarios para facilitar el uso de sillas de ruedas.

El proyecto incorpora además soluciones destinadas a mejorar el comportamiento energético del edificio, como aislamiento térmico en fachadas, carpinterías exteriores con doble acristalamiento, persianas térmicas y la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta. Las viviendas dispondrán igualmente de puertas de seguridad y sistemas de protección contra incendios y contra intrusiones, así como el de pararrayos.

Las rentas mensuales de alquiler oscilarán entre los 86,81 y 229,05 euros, en función de la superficie de las viviendas y de la decisión de cada familia de aportar o no la cantidad recibida por la venta de su actual inmueble. Por su parte, el valor de tasación de las antiguas viviendas, actualmente en estado ruinoso, se situará entre 34.132 y 38.640 euros, dependiendo de su superficie.

La consejera ha subrayado que "las viviendas públicas que estamos construyendo responden a los estándares actuales de calidad, accesibilidad y eficiencia energética". "Queremos que estas familias no solo estrenen una vivienda nueva, sino que puedan disfrutar de hogares más confortables y con un menor consumo energético", ha añadido.

LA FASE DEFINITIVA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO

La barriada del Cerro del Moro surgió entre finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta para alojar provisionalmente a familias que residían en chabolas y barracones levantados en esta zona de extramuros de Cádiz.

La precariedad de aquellas edificaciones, que terminaron convirtiéndose en residencia permanente, llevó a iniciar en 1990 un plan para remodelar íntegramente el barrio. Las tres primeras fases fueron ejecutadas por el Ayuntamiento de Cádiz, con la construcción de 296 viviendas, mientras que la Junta de Andalucía desarrolló posteriormente otras tres fases, en las que promovió 174 viviendas.

Desde 2006 no se había iniciado ninguna nueva fase del proyecto. El actual Gobierno andaluz reactivó la actuación en 2023 con la búsqueda de financiación y la tramitación urbanística necesaria para construir la séptima fase y abordar posteriormente la desaparición de los últimos edificios antiguos.

"La culminación del Cerro del Moro será un ejemplo de cómo la política de vivienda puede transformar un barrio y, sobre todo, mejorar la vida de quienes residen en él", ha señalado Rocío Díaz.

La consejera ha apuntado que incrementar la oferta de vivienda constituye "el principal reto al que se enfrenta Andalucía" y ha asegurado que el Gobierno andaluz está utilizando todas las herramientas disponibles para atender las necesidades de las familias.

"No existe una única fórmula para dar respuesta a la necesidad de vivienda. Por eso, desde AVRA estamos desarrollando simultáneamente promociones públicas, programas de permuta de suelo y actuaciones de urbanización y desarrollo de suelos residenciales. Nuestro objetivo es movilizar todos los recursos disponibles para construir el mayor número posible de viviendas protegidas en Andalucía", ha afirmado.