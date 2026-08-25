La Junta anuncia una inversión de cinco millones para reconstruir varios tramos de la A-393 entre Arcos y Espera (Cádiz)

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, en rueda de prensa junto a la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, y la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha anunciado este martes que la Junta de Andalucía invertirá cinco millones de euros en la reconstrucción de los tramos más deteriorados de la carretera A-393, que une los municipios gaditanos de Arcos de la Frontera y Espera.

En una reunión con la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, y el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, en la que también ha estado la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, el consejero ha informado del inicio la próxima semana de estos trabajos, enmarcados dentro del Plan Extraordinario de Asfaltado.

Según una nota de la Junta, Muñoz-Atanet ha señalado que esta obra no solo supondrá una mejora del firme, sino que también llevará aparejado una ampliación de la calzada en los tramos más afectados de "una vía clave" para las comunicaciones de los vecinos de Espera, ya que conecta con la autovía Jerez-Arcos, la A-382, que es "la salida natural de sus vecinos".

Como ha remarcado, "es la vía que más importe recibe para su mejora del Plan Extraordinario de Asfaltado en la provincia", siendo además "la mayor inversión" en una carretera convencional en toda Andalucía.

Muñoz-Atanet ha incidido en que la mejora de la carretera de Espera no solo se va a limitar al arreglo del firme, sino que se aprovechará para "ganar más amplitud a la calzada", que pasará de seis a ocho metros de anchura.

Esta intervención contempla la demolición del firme existente, el reciclado del mismo y la posterior ejecución del nuevo firme. Se realizará en varios tramos entre los puntos kilométricos 9+000 y el 17+500.

La carretera convencional A-393 de Espera a Arcos tiene una longitud de cerca de 20 kilómetros, está compuesta por un carril por sentido y cuenta con un tráfico de 1.600 vehículos diarios, con un 2% de tráfico pesado.

Durante los años 2024 y 2025 se actuó en la vía con obras de emergencia por 748.000 euros que se destinaron a la zona colindante al Polígono Industrial de Espera. La actuación en aquel momento consistió en asegurar la permeabilidad de las aguas superficiales de lluvia y el drenaje transversal.

Los trabajos forman parte del Plan Extraordinario de Asfaltado, dotado con 151,5 millones de euros. Este plan, que actuará sobre 1.000 kilómetros de carreteras en las ocho provincias, se trata, según ha explicado el consejero, de "la mayor inversión en firmes de la historia de Andalucía".

En ese sentido, se ha señalado que Cádiz es de las provincias con más inversión en este plan, con 22,5 millones. Además, la provincia recibe cerca 40% de las inversiones del Plan Andalucía Actúa que, con 283 millones de euros, ha ejecutado obras de emergencia en carreteras afectadas por el tren de borrascas de inicios de año. En Cádiz se han movilizado 107 millones de euros para cerca de 200 incidencias en 32 carreteras gaditanas.