Junta licita la ruta de transporte público en Los Badalejos y San José de Malcocinado y el hospital de Vejer (Cádiz)

Hospital de La Janda en Vejer. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha señalado que ha licitado la explotación de la ruta de transporte público a demanda que conecta las barriadas de Los Badalejos y San José de Malcocinado, en Medina Sidonia, con el Hospital de La Janda, ubicado en Vejer de la Frontera (Cádiz). En este sentido, ha añadido que el perfil del contratante de la Junta publica los detalles concernientes a la gestión de este servicio para que pueda licitarse y seguir la tramitación administrativa correspondiente para su puesta en marcha.

En una nota, ha indicado que de este modo las barriadas del término municipal de Medina Sidonia quedarán conectadas a través de este servicio con el centro hospitalario situado en Vejer, dentro del programa Andalucía Rural Conectada. Las personas interesadas en presentar su oferta para la explotación de esta ruta tienen como plazo hasta el 5 de noviembre.

La ampliación de servicios en el marco de este programa corresponde a una Orden de la Consejería de Fomento de la que tomó conocimiento en su día el Consejo de Gobierno para facilitar los desplazamientos en transporte público de la población de zonas rurales, ha señalado antes de recordar que Andalucía Rural Conectada es un programa que ofrece un servicio de transporte público a demanda a habitantes de municipios en zonas rurales. Esta alternativa da cobertura a poblaciones en las que no prestaba servicio el autobús por su poca demanda.

Durante su desarrollo se ha consolidado la información y reserva por medio de un centro de llamadas único para toda la comunidad andaluza, que permite prestar servicio a la ciudadanía y al operador. Así, los usuarios de las rutas que ya están en marcha pueden llamar al teléfono 955 92 67 66 y cerrar el servicio con un mínimo de 24 horas de antelación. El coste para el usuario es similar al de un billete en autobús.

La ruta que ha salido a licitación en la provincia va a permitir, tras la adjudicación, que las personas que residan en Los Badalejos y San José de Malcocinado puedan utilizar este servicio para acudir a consultas en el Hospital de La Janda mediante transporte público. Asimismo, la Junta ha recordado que además de este servicio hay una ruta existente entre Benalup-Casas Viejas y este centro hospitalario puesta en marcha en 2021.