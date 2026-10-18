La Junta organiza en Algeciras (Cádiz) el IV Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia

Imagen del cartel del IV Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia en Algeciras (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, a través de su delegación territorial en Cádiz, ha organizado el IV Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, que se celebrará los días 25 y 26 en el albergue de Inturjoven de Algeciras.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, así como el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Alfonso Candón han destacado la importancia de esta cita, que constituye una oportunidad única para que jóvenes comprometidos y participativos se reúnan en torno a un tema fundamental para la sociedad, como es el ciberacoso, según ha informado la Junta en una nota.

Así, durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años van a tener la oportunidad no solo de conocerse, crear lazos y forjar nuevas amistades, sino también de trabajar en equipo para analizar la situación actual y proponer acciones realistas que puedan ser trasladadas a sus representantes públicos.

El objetivo es que, mediante el diálogo y la cooperación, las ideas se transformen en propuestas concretas. El lema de este año es 'Detrás de cada pantalla hay una persona', abordando así el tema del ciberbullying, una lacra que afecta a muchos niños y jóvenes.

Tanto Javier Ros como Alfonso Candón han resaltado la necesidad de dar voz a los menores para que sean considerados ciudadanos de pleno derecho y participen en la vida pública. En este sentido, han insistido en la importancia de que aprendan a debatir, organizarse y trasladar de forma constructiva sus demandas a las administraciones locales y provinciales.

Los responsables de la Junta han puesto en valor el compromiso de Andalucía con sus menores y, en este sentido, han recordado que está en marcha el III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía (2024-2027), para cuya elaboración se escuchó la opinión directa de más de 11.000 niños y adolescentes andaluces.

En este encuentro van a participar un total de 16 municipios de la provincia: Algeciras, Barbate, Benaocaz, Chiclana, Chipiona, Conil, el bosque, Grazalema, Medina, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano y San Fernando, San Roque y Villaluenga del Rosario y Ubrique, siendo ésta la cuarta edición que se celebra en nuestra provincia, ya que anteriormente esta cita ha tenido lugar en Cádiz (2023), Chiclana de la Frontera (2024) y Chipiona (2025).