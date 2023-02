Junta potencia la internacionalización de la industria vinicola andaluza en la muestra de referencia del vino en España.

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha impulsado la participación del sector vinícola andaluz en la feria Barcelona Wine Week, la principal cita de esta industria en España, para dar a conocer la singularidad de los vinos andaluces y propiciar su entrada en los mercados internacionales con mayor demanda en la actualidad.

Trade, a través de Extenda, ha organizado la presencia de 13 bodegas andaluzas en la Barcelona Wine Week, que se ha celebrado del 6 al 8 de febrero en el Recinto Montjuïc Fira de Barcelona. La delegación andaluza ha tenido la oportunidad de mostrar su oferta diferenciada ante más de 20.000 profesionales y cerca de 2.000 compradores nacionales e internacionales.

La Wine Week Barcelona ofrece a las bodegas andaluzas un escaparate de referencia en el que exhibir la gran diversidad del patrimonio vinícola de Andalucía, a través de propuestas experienciales donde el vino, la tierra, la historia y la singularidad de cada lugar son las protagonistas.

Para completar esta acción, Extenda ha organizado junto a ICEX la visita de una delegación internacional de compradores de mercados emergentes a una selección de bodegas andaluzas de Jerez, Montilla y Sanlúcar de Barrameda. Así, seis agentes de Corea de Sur, Nueva Zelanda, Angola, República Dominicana y Taiwán se han desplazado hasta Cayetano del Pino, Barbadillo, Pérez Barquero, Alvear y Lagar Blanco para conocerlas de primera mano. Además, la entidad nacional ha organizado almuerzos de networking en los que participarán bodegas de las zonas que han acudido a la Barcelona Wine Week.

El objetivo de estas acciones es potenciar internacionalmente el sector de los vinos y bebidas alcohólicas de Andalucía, en el que la comunidad ha registrado exportaciones por valor de 272 millones de euros en los primeros 11 meses del año, con un incremento del 32% respecto al mismo periodo del año anterior, que triplica al crecimiento de la media de España (+10,7%).

Para seguir potenciando la entrada de los vinos andaluces en los mercados más dinámicos del mundo, Extenda ha diseñado para 2023 una programación que incluye más de una decena de acciones de promoción en destinos de interés. Destacan tres misiones comerciales a Marruecos, Japón y Corea del Sur; una misión inversa con compradores de Polonia; la asistencia a ferias internacionales como Big Fortified Tasting, Wine Complex Osaka y Sendai; una campaña de vinos en Reino Unido y una

cata de vinos en Luxemburgo.

BODEGAS ANDALUZAS EN LA FERIA

Hasta la Barcelona Wine Week se han desplazado con el respaldo de Extenda y una agenda de contactos con importadores del sector 13 empresas andaluzas de distintas provincias como Cádiz, concretamente de la IGP Tierra de Cádiz (Bodegas Campestral, Huerta de Albalá y The Wine Hunter Company); D.O. Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar (Barbadillo, Bodegas Fernando de Castilla y Bodegas Cayetano del Pino y Cía); Córdoba, con bodegas de la D.O. Montilla - Moriles (Bodegas Alvear, Bodegas El Monte, Bodegas Lagar Blanco, Bodegas Toro Albalá y

Grupo Pérez Barquero; y Málaga, con vinos de la D.O. Málaga como Carpe Diem, así como Bodegas Malvajio.

La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

UNA FERIA PARA MOSTRAR LA VITALIDAD DEL SECTOR

La feria Barcelona Wine Week es el principal punto de encuentro del sector del vino español, que nace con el objetivo de mostrar la gran vitalidad de la industria nacional ante operadores nacionales e internacionales. El evento ha contado con una superficie de 20.000 metros cuadrados y la presencia de más de 600 expositores.

Entre ellos, se han encontrado tanto los grupos bodegueros de referencia, como los nuevos emprendedores, los vinos con y sin D.O., los vinos ecológicos, biodinámicos, los destilados, etc. Así, han pasado por la feria más de 20.000 profesionales del sector, más de 500 compradores internacionales, 1.300 nacionales y en su marco se han desarrollado más de 6.000 encuentros de negocio B2B.

UN CRECIMIENTO QUE TRIPLICA AL DE ESPAÑA

Las exportaciones de vino y bebidas alcohólicas de Andalucía han alcanzado los 272 millones en los primeros once meses del año, experimentando un fuerte crecimiento del 32% respecto al mismo periodo de 2021. Un incremento que triplica a la media nacional (+10,7%) y con el que el sector vinícola andaluz se sitúa como el que más elevado sus ventas internacionales de las ocho comunidades más exportadoras de

vino de España.

Cádiz es la provincia líder en exportaciones de vino y bebidas alcohólicas de Andalucía, con 216 millones en ventas entre enero y noviembre, el 80% del total, que acumula un crecimiento del 315 en este periodo. Le siguen Málaga, la que más crece en los primeros 11 meses del año, con un 80% más hasta los 25,2 millones, el 9,2%; y Sevilla, la tercera que más crece con una subida del 41% hasta los 11,2 millones, el 4,1%.

CÁDIZ LIDERA LAS EXPORTACIONES

La segunda provincia en crecimiento en este periodo es Almería, que aumenta sus exportaciones de vino un 70% hasta los 379.000 euros. Granada vende al exterior vino en este periodo por valor de 7,5 millones (2,8%), que representa un 1,2% menos que en el mismo periodo de 2021; Córdoba exporta por 5,9 millones (2,2%), con una bajada del 4,9%; Jaén factura 3,3 millones (1,2%), con una subida del 8,1%; y Huelva vende 1,9 millones (0,7%) y un alza del 4,1%.

Los capítulos que más vende el sector en el exterior son los de las demás bebidas espirituosas, que factura 106 millones en los primeros 11 meses del año, el 39% del total, y crece por encima del doble (+164%); brandy de Jerez, con 23,7 millones, el 8,7% y un alza del 9,5%; y vino de Jerez, con 21,9 millones, el 8,1% y una bajada del 37%.

Otros capítulos destacados en ventas son los de vino blanco de calidad producido en regiones determinadas, con 21,9 millones (8,1%), que baja un 7,4% interanual; gin, con 13,9 millones (5,1%) y una subida del 31%; cerveza de malta, con 9,8 millones (3,6%) y una subida del 33%; licores, con 9,1 millones (3,3%) y un incremento del 56%; rioja, con 8,5 millones (3,1%), que baja un 3,2%; o vermut y demás vinos de

uvas frescas, con 4,4 millones (1,6%) y un crecimiento del 8,5%.

DIVERSIFICACIÓN HACIA ASIA

El sector del vino y las bebidas alcohólicas de Andalucía está experimentado una fuerte diversificación de sus ventas hacia Asia, toda vez que este continente es el que registra el mayor crecimiento de las exportaciones, de más del doble (+163%) hasta los 106 millones, el 40% del total.

Un crecimiento que se produce especialmente en mercados como Filipinas, su primer mercado mundial, donde las exportaciones se triplican entre enero y noviembre (+218%) hasta los 91 millones, el 33% del total; o Japón, su décimo segundo destino, donde las ventas suben un 71% hasta los 3,6 millones.

También destaca el avance de las exportaciones hacia África, área geográfica en la que suben un 56% hasta los 8,9 millones. Dentro del continente, sobresale el incremento de las ventas a Marruecos, su décimo mercado, donde se multiplican por 32, hasta los 4,6 millones de euros. Aún hay otros dos mercados no europeos entre los diez primeros destinos, Estados Unidos, en cuarto lugar, donde las ventas suben

un 2,1% hasta los 20,1 millones (7,4%); y México, noveno, donde la factura casi se duplica (+94%) hasta los 4,9 millones (1,8%).

Entre los destinos europeos destacan Alemania, su segundo mercado internacional, con una factura de 28,9 millones, el 10,6% del total, y un aumento del 13,9%, y Reino Unido, tercero, con 22,7 millones, el 8,4%, y una bajada del 36%.