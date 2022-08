Matronas del Hospital de Algeciras (Cádiz) publican un meta-análisis con los riesgos del parto en presentación de nalgas

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Matronas del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras (Cádiz) han publicado un artículo científico en una revista internacional en el que han comparado los riesgos del parto vaginal frente a la cesárea programada en la presentación de nalgas.

En concreto, se trata de un meta-análisis presentado en la revista Journal of Global Health, perteneciente al grupo editorial BMC, con un alto factor de impacto e indexada en el primer decil de JCR (Q1) y en las principales bases de datos como Pubmed, Scopus o Web of Sciences, según ha trasladado la Junta en un comunicado.

Según explican estos profesionales, el nacimiento de nalgas ocurre entre el tres y cuatro por ciento de los casos y es un tema que "ha generado mucha controversia en campo de la obstetricia debido a la morbilidad perinatal que puede generar".

Así, en este meta-análisis se analizó la morbilidad producida en más de 94.000 nacimientos con presentación de nalgas en todo el mundo para alcanzar "la máxima evidencia científica".

La Junta ha destacado que, entre los hallazgos más importantes de este estudio, resaltan que los partos de nalgas por vía vaginal pueden ser "una opción aceptable" frente a la cesárea programada siempre que "se individualice cada caso y se elija correctamente a las pacientes para minimizar los riesgos". Además, se señala que "debe ser asistido" por personal adiestrado en este tipo de asistencia al parto.

El artículo original, titulado 'Maternal and fetal risks of planned vaginal breech delivery vs planned caesarean section for term breech birth: A systematic review and meta-analysis', se encuentra disponible y en acceso abierto en la web https://jogh.org/2022/jogh-12-04055/.

El estudio ha estado dirigido por Francisco Javier Fernández Carrasco, doctorado en Ciencias de la Salud y matrón adscrito a la Unidad de Partos del centro algecireño, con la colaboración del resto del equipo de investigación.

En los últimos meses, y coordinados por este mismo matrón, han sido varios los trabajos de investigación desarrollados por profesionales de este servicio, los cuales han querido agradecer a la Dirección del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste el apoyo.

Por su parte, el gerente, Jesús Fernández, ha resaltado "la importante labor investigadora" que se está desarrollando en el Servicio de Partos, y que "contribuyen a mejorar la calidad de la asistencia que se presta a las pacientes de dicha unidad".