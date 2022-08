Profesionales de Oftalmología del Hospital de Jerez (Cádiz) presentan sus trabajos en un congreso en Atenas

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de la Unidad de Oftalmología del Hospital de Jerez (Cádiz) Javier Benítez del Castillo, Ignacio Pereira e Irene Temblador han presentado sus trabajos en el Congreso Internacional de la Sociedad Europea de Glaucoma (European Glaucoma Society Congress 2022), celebrado en Atenas (Grecia).

Los estudios han tenido gran aceptación por parte de los oftalmólogos asistentes al evento, procedentes de muy diversos países, y congregados por primera vez después de la pandemia, según explica la Consejería de Salud y Consumo en una nota.

Dos de ellos son trabajos muy amplios sobre la población de referencia del hospital jerezano.

En concreto, abordan la adherencia al tratamiento tópico del glaucoma y su relación con el tipo de medicación ('Influence of pharmacological group in adherence to glaucoma medications in a wide population') presentado por Javier Benítez del Castillo, miembro de la Sociedad Europea De Glaucoma (EGS) desde hace años.

Por su parte, Ignacio Pereira aporta un elemento más a este estudio, la relación de la adherencia con el contenido de conservantes y el formato de dispensación, ampollas monodosis o frascos multidosis ('Influence of preservatives and dose format in adherence to glaucoma medications in a wide population').

Según ha señalado Benítez del Castillo, el cumplimiento adecuado del tratamiento médico tópico es "fundamental" en esta enfermedad, así como en otras enfermedades crónicas, y el conocimiento de las tasas de adherencia y su relación con factores que puedan dificultar la persistencia con la medicación resulta "muy revelador" para poder reconducir las pautas de prescripción.

El tercer estudio es un reanálisis profundo del problema de glaucoma e hipertensión ocular que pueden asociarse a los pacientes con enfermedades inflamatorias oculares en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ('Prevalence of ocular hypertension/secondary glaucoma in uveitis'), presentado por Irene Temblador, de una sección de la Unidad de Oftalmología destinada a la uveítis, un tipo de inflamación ocular que se manifiesta principalmente con enrojecimiento del ojo, dolor y visión borrosa.

Esta enfermedad inflamatoria, por su importancia, dado que es incapacitante, es objeto de estudio y trabajo por parte de los profesionales oftalmólogos del hospital jerezano desde hace años.