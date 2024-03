Sanz destaca que la Junta destina 2.200 millones a la provincia de Cádiz en dos legislaturas

CÁDIZ, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha participado esta mañana en el Foro Joly Andalucía en Cádiz, ha afirmado que al finalizar la legislatura el Gobierno de Juanma Moreno habrá destinado 2.200 millones de euros a la provincia gaditana.

En este sentido, el consejero ha destacado que la inversión en la provincia durante la pasada legislatura ha sido de 1.000 millones de euros y la previsión para cuando acabe la segunda legislatura es de otros 1.200. Además, ha indicado que a estas inversiones de la Administración andaluza hay que sumar otros 1.500 millones de iniciativa privada y cuyos proyectos están siendo gestionados a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía.

En una intervención en el Foro Joly en Cádiz, Sanz, que ha sido presentado por el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, ha afirmado que "hace cinco años eran muchos los proyectos que llevaban décadas metidos en un cajón y camino del olvido" y que han sido rescatados por el Gobierno de Juanma Moreno, al mismo tiempo que ha avanzado la firma de un protocolo entre las tres administraciones implicadas para avanzar en la rehabilitación de Valcárcel, "como también lo va a hacer la Ciudad de la Justicia, donde se ha unificado ya el proyecto básico y de ejecución de la obra y este año será el de su despegue definitivo, porque nos encontramos lamentablemente una estructura judicial totalmente abandonada y ruinosa".

Asimismo, ha anunciado también que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua finaliza este mes la redacción del proyecto de construcción de la nueva presa de Gibralmedina, con una inversión de 2,8 millones de euros. Sanz ha recalcado que "ahora será el turno del Gobierno de España su construcción". A esto se unen las "numerosas actuaciones" que se están llevando a cabo en la provincia, con más de 100 millones de euros dedicados a ello y con más de 20 depuradoras en proyecto, ha recordado.

El consejero también ha hecho referencia a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, "otra herencia envenenada que recibió este Gobierno en 2019, donde apenas tenía ejecutado un 19% y certificado menos de un 2%". En este sentido, ha adelantado que ya se han ejecutado más de 300 millones de euros, destinados a la mejora de Cádiz, alcanzando el 90% de lo comprometido entre Fondos Feder y Social Europeo y que seguirá aumentando hasta final de 2025 con los Fondos Feader

Así, Sanz ha anunciado que en la próxima Comisión de Participación de la ITI se va a elevar un nuevo proyecto por cinco millones para el nuevo Matadero Provincial que dejó de funcionar en la provincia en 2017 y que, tras años de espera, el Gobierno de Juanma Moreno va a construir en la provincia recogiendo las reclamaciones de los ganaderos.

Igualmente, ha recordado que el Gobierno de España también debía invertir 300 millones de euros en el ITI. "¿Alguien me puede decir un proyecto ITI en la provincia de Cádiz del Gobierno de España? Porque yo no lo tengo", ha criticado Sanz tras insistir en que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha hecho "lo imposible" por cumplir con la ITI, mientras "el Gobierno de Pedro Sánchez no puede hoy hablar de ninguna obra de la ITI y, por tanto, sus 300 millones nadie los ha visto". "En definitiva, el Gobierno de Juanma Moreno cumple, el de Pedro Sánchez no existe en esta provincia", ha concluido.