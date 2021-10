La teleconsulta de Dermatología del Puerta del Mar (Cádiz) atiende 8.266 consultas en los últimos 12 meses

CÁDIZ, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta del Mar puso en marcha el pasado año la teleconsulta de Dermatología, lo que ha permitido a los pacientes del área de Cádiz y San Fernando obtener un diagnóstico o inicio del proceso de la atención hospitalaria a través del médico de familia, sin necesidad de trasladarse al centro hospitalario de referencia.

Según ha informado la Junta en una nota, la teleconsulta constituye una herramienta útil que, además de mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a este tipo de atención hospitalaria, otorga mayor celeridad a la resolución de sospechas.

Este procedimiento en el que el médico de Atención Primaria hace llegar de forma telemática imágenes de lesiones sospechosas, recibe respuesta de la Unidad de Dermatología del Hospital Universitario Puerta del Mar y, en función del estudio de los especialistas se procede o no a la citación presencial.

La respuesta de la unidad del hospital gaditano es inferior a un día, concretamente, el tiempo medio es de 20 horas, aunque el pasado septiembre la respuesta ha sido incluso inferior a esa media, en torno a las 16 horas.

En los últimos 12 meses se han atendido, a través de la teledermatología, un total de 8.266 consultas procedentes de la Atención Primaria de Cádiz y San Fernando (Puerta Tierra, Olivillo, Mentidero, Loreto-Puntales, La Paz, La Merced y La Laguna en el caso de la capital gaditana; Joaquín Pece, Rodríguez Arias y Doctor Cayetano Roldán por la parte isleña).

En el periodo de análisis (octubre de 2020 a septiembre 2021), además de la teleconsulta se han atendido 938 consultas presenciales de pacientes derivados desde los centros de salud.

Comparado este periodo con el de octubre de 2018 a septiembre 2019 (sin pandemia y sin teledermatología), la derivación de pacientes de la Atención Primaria con tarea presencial fue de 5.571 contactos con una demora media de 40 días, por lo que desde la Unidad han afirmado que "se ha disminuido exponencialmente el tiempo de respuesta y evitados miles de desplazamientos, por lo que se considera notoria la ventaja tanto para pacientes como para profesionales".

El contacto a través de la teleconsulta ha tenido estos resultados en los últimos 12 meses: no tributarias (0,2 por ciento), alta (37 por ciento), seguimiento (13 por ciento), consulta (48 por ciento) y cirugía (1,2 por ciento). La consideración por parte de los especialistas de Dermatología de no tributaria hace referencia a aquella teleconsulta remitida que no se encuentra dentro de los criterios de inclusión en este programa, pactado entre la atención primaria y hospitalaria, por lo que, que sólo sea del 0,2 el porcentaje indica "el alto nivel de acierto en la remisión de casos".

El 37 por ciento de las respuestas han sido alta, es decir, el proceso concluye en un solo acto, cuando las lesiones del paciente no requieran tratamiento, o el tratamiento pueda realizarse con supervisión por parte del médico de Atención Primaria.

Por su parte, la indicación de seguimiento (13 por ciento) se usa cuando las lesiones del paciente requieran de recomendaciones o de un tratamiento que puede realizarse con supervisión por parte del médico de familia, pero es necesaria una nueva evaluación de las lesiones en un periodo de tiempo definido, sin necesidad de acudir al centro hospitalario.

El 48 por ciento de los pacientes han sido derivados a la consulta, esto es, el paciente debe acudir en persona a la consulta a la Unidad de Dermatología para que los profesionales evalúen las lesiones.

Por último, de octubre de 2020 a septiembre de 2021, a un 1,2 por ciento de los pacientes se le ha indicado directamente la necesidad de cirugía: cuando las lesiones del paciente requieran de tratamiento quirúrgico se le deriva al hospital directamente a quirófano.