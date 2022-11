Usuarios de la Tarjeta Joven de Transporte en Cádiz tendrán descuentos en alquiler de vehículos de movilidad personal

CÁDIZ, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, ha suscrito un convenio que permitirá a los usuarios de la Tarjeta Joven de Transporte beneficiarse de descuentos en el alquiler de vehículos de movilidad personal. Esta iniciativa rubricada con la empresa Superpedestrian permitirá favorecer la intermodalidad con este modo de transporte.

En una nota, la delegada territorial de esta Consejería, Carmen Sánchez, ha explicado que "se permitirá ofrecer una bonificación de al menos un 20% sobre el importe del servicio en el alquiler de los vehículos de transporte de movilidad personal, a las personas usuarias de la Tarjeta Joven de transporte de Andalucía".

El patinete eléctrico con el precio bonificado será el modelo Superpedestrian, que estará a disposición de las personas usuarias en las distintas estaciones que la empresa tiene distribuidas en El Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, municipios que pertenecen al ámbito metropolitano.

El descuento en el precio sólo será aplicable a la tarjeta de la que cada usuario es titular, sin que sea posible que una misma tarjeta pueda ser utilizada por diferentes usuarios en el mismo día para el servicio de alquiler bonificado.

Se trata, según ha explicado Carmen Sánchez, de "poner en valor el fomento del uso de los patinetes eléctricos entre el público usuario de la Tarjeta Joven de Transporte de la Junta de Andalucía y de los servicios del Consorcio, al objeto de favorecer la intermodalidad con un modo de transporte que no produce emisiones contaminantes, no consume combustible y facilita la movilidad sostenible de personas que no disponen de carné de conducir".

Para posibilitar esta medida relacionada con la micromovilidad, el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, entidad adscrita a la Junta de Andalucía, aprobó en consejo de administración un convenio de colaboración tipo, que permitirá a cualquier empresa prestataria interesada y especializada en el desarrollo de sistemas de inteligencia de movilidad urbana, y en flotas compartidas de patinetes y bicicletas eléctricas, acogerse a estas medidas dirigidas a las personas usuarias de la Tarjeta Joven de Transporte.

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz es el encargado de gestionar, en su ámbito de actuación, la Tarjeta Joven de Transporte de la Junta de Andalucía, puesta en servicio el 1 de enero de este año, siendo título válido para los servicios de transporte interurbano regular por carretera de viajeros de uso general, transporte urbano integrado en los siete municipios de pleno derecho del Consorcio, servicio marítimo regular de transporte, y núcleo de Renfe Cercanías de Cádiz, junto al Trambahía, lo que favorece la intermodalidad entre diferentes modos de transporte.

La Junta ha recordado que la Tarjeta Joven de Transporte se puso en funcionamiento para impulsar nuevas medidas que generen confianza y favorezcan el uso del transporte público y ya disponen de ella más de 17.000 jóvenes en la Bahía gaditana. Esta tarjeta supone en la actualidad un descuento medio del 61% sobre el billete sencillo en los viajes en el ámbito metropolitano para los andaluces menores de 30 años.