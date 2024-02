Crespo señala que las tomas de los embalses terminarán "en tiempo récord" y pide retomar la presa de Alcolea (Huelva)

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado este miércoles que la Junta de Andalucía va a terminar "en tiempo récord" las tomas necesarias para los embalses de Huelva, toda vez que ha adelantado que está en conversaciones con el Gobierno central para solicitar, dentro de la comisión de activos mineros que se va a poner en marcha y en la que participará la administración andaluza, "que se siga con el proyecto de la presa de Alcolea" al ser "fundamental" para el sistema de Huelva.

Así ha manifestado Crespo en Comisión Parlamentaria en respuesta a una pregunta formulada por la parlamentaria popular Berta Centeno, quien ha preguntado a la consejera por "los objetivos que persigue el Gobierno andaluz con la actuación hídrica de obras de mejora de las condiciones de la toma de la presa del Andévalo".

Al respecto, Crespo ha explicado que el tercer Decreto de Sequía "iba pensando en las tomas de los embalses" con la intención de "llegar hasta al máximo" de los mismos y que, en este caso, el valor de esta toma es de "26,2 millones de euros" y "beneficia a muchos habitantes, porque el sistema Huelva es un sistema único".

"Y es un sistema que si falla, falla totalmente y por eso hay que tener mucho cuidado en todo el sistema para evitar parones y dificultades", ha dicho antes de señalar que "mirando la pluviometría todo el mundo diría que en Huelva es donde más llueve, pero existe el problema de que hay que alimentar al sistema y que, además de las tomas de los embalses, hay que terminar la presa de Alcolea para no perder el agua de la lluvia", ha apuntado.

En este punto, ha indicado que en la demarcación hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras "ha llovido lo suficiente para que en diciembre hubiéramos tenido en Alcolea, que está al 23%, 200 hectómetros cúbicos, y ahora, en esta última lluvia desde enero, 118 hectómetros cúbicos".

"Tendríamos resuelto el problema en Huelva. Por tanto, aparte de todas estas medidas de urgencia que estamos haciendo con muchos esfuerzos y que son costosas, también hay que terminar esa presa que es fundamental".

En este sentido, la consejera ha subrayado que la Junta "está poniendo tomas en todos los embalses y en tiempo récord" y que esto "está costando muchísimo dinero" porque "jamás se había pensado en los embalses anteriormente", pero que era "una petición unánime de los regantes de Huelva, que aplaudieron mucho".

Por su parte, Centeno ha manifestado que los agricultores de Huelva "lo están pasando muy mal" por la falta de agua, destacando que el sector primario onubense "tiene un gran peso al doblar la media de Andalucía", por lo que el agua es "una necesidad muy acuciante al depender nuestra economía de ella, en mayor medida", toda vez que ha lamentado que en "no es que no haya agua en Huelva, es que no hay infraestructuras hídricas para almacenarlas y para transportarlas".

"Lamentablemente, tenemos un Gobierno central que en cinco años no ha ejecutado ni una sola obra hídrica de su competencia. La presa de la Alcolea, el túnel de San Silvestre, la ley del trasvase, el canal de Trigueros, todas ellas obras aprobadas con financiación y que, por decisión política o por dejadez del Gobierno de Pedro Sánchez, no se han comenzado a ejecutar, como el túnel de San Silvestre o se han paralizado con la presa de la Alcolea. Obras fundamentales para nuestra provincia y todas ellas son competencias del Gobierno central. Sin ellas, no solo la agricultura, sino que también el sector industrial y el turismo se van a resentir mucho".

Para terminar, la popular ha afirmado que el Gobierno de la Junta "hace lo que está en su mano, y más, con los cuatro decretos de sequía para intentar arrancar unos hectómetros cúbicos por donde se pueda para paliar en parte esta sequía con obras como la de la toma de la presa de Andévalo, que afecta a 200.000 habitantes, casi el 40% de la población", y que "arrima el hombro en Huelva mientras el gobierno central se desentiende de las necesidades de los onubenses".