Juan Marín clausura la gala de los Premios del Turismo y destaca a Huelva como "un referente" turístico

HUELVA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha participado este viernes en la gala de entrega de los Premios de Turismo de la Provincia de Huelva, donde ha destacado que la provincia siga estando posicionada como "un referente en el sector turístico nacional e internacional"

Asimismo, se ha mostrado este viernes "optimista" por la apertura de la movilidad provincial y ha asegurado que Andalucía ha entrado "ya en esa fase de recuperación del sector turístico, afortunadamente, con la apertura" desde este jueves.

Por ello, Marín ha recordado que Huelva será una de las provincias que a partir de este viernes reciba a muchos visitantes, "pero a todos ellos por favor prudencia". "Sigamos siendo igual de comprometidos como hasta ahora, porque eso al final será lo que nos permitirá superar esta pesadilla de meses atrás", ha enfatizado.

El vicepresidente también ha felicitado a los galardonados con estos premios y a los organizadores de este evento, que se ha celebrado en el Auditorio de las Cocheras del Puerto, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

"Son sin lugar a dudas representantes de una provincia, que en el sector turístico, en Andalucía y en el conjunto de este país tiene mucho que aportar y lo hace gracias a estos embajadores que a través de su trabajo diario a lo largo de todo el año y de una trayectoria profesional muy larga, que hace que Huelva siga estando posicionada como un referente en el sector turístico nacional e internacional", ha dicho.

De este forma, como Embajadora Turística se ha distinguido a la empresaria, modelo y actriz Laura Sánchez, a la que se reconoce por su trayectoria como modelo internacional en pasarelas de todo el mundo, además de televisiva, con apariciones en series y programas de éxito. Y, actualmente, por su faceta empresarial, al frente de las empresas Bloomers and bikini y Go Eventos, desde la que ha impulsado entre otras citas la Pasarela We love flamenco.

En el resto de categorías, los premios se han entregado a la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra, que ha recibido el premio a la Sostenibilidad Turística; mientras que Antonio Ramón Macías, del restaurante El Cerrojo Tapas e impulsor junto a la Mancomunidad Beturia de la iniciativa #DestapaElAndévalo, ha recogido el galardón a la Dinamización Turística de Territorios Despoblados.

Por su parte, el premio a la Solidaridad en tiempo Covid ha sido para los Apartamentos LEO de Punta Umbría y el reconocimiento a la Accesibilidad e inclusividad turística ha sido entregado al Hotel Sierra Luz, de la localidad de Cortegana.

Además, la Asociación Provincial de Campos de Golf ha suido distinguida con el premio a la Excelencia turística de instituciones, asociaciones y fundaciones, mientras que el Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva ha recibido el galardón como Destino turístico de excelencia.