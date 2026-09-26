La Junta controlará desde Cartaya (Huelva) la actividad pesquera en los mil kilómetros de costa de Andalucía

1116555.1.260.149.20260926095306 Imagen del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en su visita a las instalaciones del futuro Centro Andaluz de Control y Calidad de los Recursos Pesqueros (Caccrp). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía avanza en la puesta en marcha del futuro Centro Andaluz de Control y Calidad de los Recursos Pesqueros (Caccrp), ubicado en el Complejo de Aguas del Pino, en Cartaya (Huelva), desde el que se reforzará y coordinará el control, la inspección y el seguimiento de los recursos pesqueros y de la actividad pesquera de Andalucía.

Según ha informado la Junta en una nota, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha visitado las obras de las futuras instalaciones, acompañado por el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, y ha destacado que será "un centro de referencia para la pesca andaluza".

"Estamos ejecutando cerca de un millón de euros en una primera fase para crear un centro desde el que vamos a reforzar y coordinar el control, la inspección y el seguimiento de los recursos pesqueros y de la actividad pesquera de los casi mil kilómetros de costa que tiene Andalucía", ha explicado Fernández-Pacheco.

En este sentido, el consejero ha afirmado que las obras del futuro Centro estarán finalizadas, previsiblemente, para principios de 2027 y, a partir de entonces se podrá hacer seguimiento de la actividad pesquera y también de las embarcaciones. "Un paso importante para seguir protegiendo nuestros recursos y garantizar una pesca sostenible, legal y segura", ha insistido.

Asimismo, ha indicado que con una gran sala de control equipada con un videomural y pantallas se podrá realizar el seguimiento de la actividad pesquera y el posicionamiento de las embarcaciones, de modo que desde el Centro se coordinarán las labores de inspección y vigilancia pesquera, el seguimiento de las embarcaciones, la trazabilidad y control de los productos pesqueros y el control sanitario de las zonas de producción.

El nuevo espacio se está habilitando en el antiguo Laboratorio de Sanidad Vegetal de Cartaya, un edificio de aproximadamente 1.115 metros cuadrados ubicado en el Complejo de Aguas del Pino. En el mismo recinto se encuentran el Centro de Aguas del Pino del Ifapa y el actual Laboratorio de Control de la Calidad de los Recursos Pesqueros, que seguirá plenamente operativo y que, junto a las nuevas instalaciones, conformará el Caccrp.

En una segunda fase: abrir el Centro a la ciudadanía Fernández-Pacheco ha anunciado, además, que la Consejería quiere dar un paso más con una segunda fase de sensibilización e interpretación que permitirá abrir las instalaciones a la ciudadanía y dar a conocer el trabajo que se desarrolla para proteger los recursos pesqueros andaluces.

Una segunda fase que, según ha detallado Fernández-Pacheco, implicará la inversión de otro millón y medio de euros más y que, al igual que la primera, estará subvencionada al 70% a través de fondos Fempa. La segunda fase contempla desde un recorrido divulgativo e interactivo con espacios expositivos a una sala audiovisual con contenidos inmersivos, pasando por un aula- laboratorio y aula de formación, además de por recursos como pantallas táctiles, realidad virtual y aumentada.

Asimismo, la Junta se plantea incorporar una patrullera de inspección pesquera para visitas didácticas y permitir que los visitantes puedan observar parte del trabajo real que se desarrolla en la Sala de Inspección Pesquera.

Los contenidos abordarán cuestiones como la pesca sostenible, la lucha contra la pesca ilegal, la inspección y el control, la trazabilidad, la acuicultura, la protección de los ecosistemas marinos y el consumo responsable de productos pesqueros. "Queremos que quienes vengan aquí puedan conocer cómo protegemos nuestros recursos pesqueros, cómo luchamos contra la pesca ilegal y todo el trabajo que realizan cada día la Junta y el propio sector para cuidar nuestra pesca", ha afirmado Fernández- Pacheco.

Por su parte, el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ha agradecido la visita del consejero y ha destacado las numerosas inversiones que la Consejería está realizando en el municipio, que son "de vital importancia para el sector pesquero". Asimismo, se ha mostrado convencido de que la Junta seguirá invirtiendo en Cartaya y desarrollando nuevas actuaciones en el municipio.