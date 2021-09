La Junta facilita al Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva) ampliar los efectivos de limpieza y la Policía Local

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Huelva, Alfredo Martín, ha visitado este martes Rociana del Condado, una de las localidades beneficiadas con una línea de ayudas de la Consejería que dirige Juan Marín destinada a reforzar los servicios públicos ante aumentos estacionales de población o circunstancias excepcionales como la pandemia del Covid-19.

En el caso de Rociana, según ha explicado el alcalde, Diego Pichardo, esta ayuda de 15.000 euros se ha utilizado para ampliar los servicios de limpieza y desinfección así como para abonar horas extra realizadas por la Policía Local.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, Martín ha puesto en valor esta "novedosa" línea de ayudas de la Consejería que "una vez más demuestra la vocación de este Gobierno, y en especial del vicepresidente, Juan Marín, por arrimar el hombro junto a las entidades locales, que tienen que hacer frente a múltiples necesidades con escasos recursos".

Se trata de una línea de subvenciones de 2,5 millones de euros (más de 233.700 euros para la provincia de Huelva), destinada a municipios de hasta 20.000 habitantes, que los ayuntamientos pudieron solicitar hasta finales de junio y en cuya resolución ha trabajado la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local durante todo el verano para que los recursos lleguen a las arcas municipales "lo antes posible".

OBRA DEL PFEA

Durante su visita, Martín ha aprovechado para conocer la marcha de los proyectos que el Ayuntamiento de Rociana ha ejecutado con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que en los dos últimos años ha contado con una aportación de la Junta de casi 320.000 euros.

En concreto, en este municipio se ha intervenido en la calle Colón y en la Plaza del Llano entre otros espacios públicos donde "gracias al PFEA se han realizado mejoras en pavimentos y acerados y se ha creado empleo, que es uno de los objetivos fundamentales de este programa".

Todo ello forma parte de la "apuesta por el municipalismo de este Gobierno y de la Consejería liderada por Juan Marín, una apuesta con hechos, y no palabras, no solo con ayudas directas sino con medidas como el nuevo Decreto que permitirá a los ayuntamientos aplazar y fraccionar el pago de sus deudas con el Gobierno andaluz para facilitar que puedan acceder a los fondos europeos Next Generation", ha explicado el delegado.

En concreto, en la provincia de Huelva hay más de medio centenar de municipios con deudas activas con la Junta de Andalucía por un valor total superior a 25 millones de euros.

Martín también se ha referido a los nuevos planes de formación puestos en marcha por la Consejería de Empleo, con un total de 90 millones de euros a disposición de los ayuntamientos para promover acciones de Formación Profesional para el Empleo y actividades formativos con contratación que recuperan el espíritu de las antiguas escuelas taller.

"El objetivo es ofrecer oportunidades laborales a los vecinos del medio rural para que no se tengan que marchar y luchar así contra la despoblación", ha defendido el responsable territorial de Administración Local.