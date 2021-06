Andalucía mantiene medidas hasta el comité de expertos del 6 de julio y prevé 40% menos de vacunas para julio y agosto

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), en la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos), el pasado 17 de marzo de 2021. (Foto de archivo).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), en la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos), el pasado 17 de marzo de 2021. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

LEPE (HUELVA), 28 Jun.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha informado este lunes de que el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, el conocido como comité de expertos que asesora con respecto a la situación epidemiológica en la región, se atrasará una semana y se celebrará el 6 de julio, a la espera de que se puedan cumplir los parámetros para relajar las medidas y a la llegada de más vacunas, ya que prevé una bajada de "casi un 40 por ciento" de las mismas para los meses de julio y agosto.

Así lo ha indicado Aguirre a preguntas de los periodistas en Lepe (Huelva), donde ha señalado que "había una serie de variables que eran importantísimas para relajar las medidas", entre las que se encuentran tres parámetros, primero que la incidencia acumulada fuera menor de 150 y actualmente está en 164 --bajando tan solo un punto el fin de semana--, el segundo, que las hospitalizaciones se encontraran por debajo de 500 --537 a fecha de este lunes-- y, por último, poder llegar a las 700.000 vacunas administradas por semana.

A este respecto, el consejero ha apuntado que, si bien las hospitalizaciones "están bajando progresivamente", no se llega a la cifra que se marcaron para "tomar las medidas con tranquilidad".

Con respecto a las vacunas, Aguirre ha indicado que aunque la pasada semana se llegó a las 750.000 administradas en Andalucía, "va a haber problemas para meter a nuevos grupos etarios en la vacunación" por la previsible bajada "en casi un 40 por ciento" de la llegada de nuevas vacunas en los meses de julio y agosto.

Por ello, ha subrayado que "viendo estos parámetros se ha decidido que el comité se pospusiera una semana, por lo que se llevará a cabo el martes de la semana que viene".

En este punto, el consejero ha informado de que esta semana hay garantizadas para Andalucía 700.040 vacunas, pero "sin saber si las de Janssen van a llegar o no porque el mercado de esta vacuna se ha venido abajo por los problemas de contaminación que ha tenido la fábrica norteamericana, que ha paralizado la fabricación", de forma que, sin saber si estas llegarán, calculan que habrá 700.000 a las que se sumarán las que llegarán de AstraZeneca a final de la semana".

De este modo, ha explicado que las que llegue de AstraZeneca son para la segunda vacuna del grupo de 60 a 69 años, "que se está priorizando ahora mismo", de manera que una vez terminado con ese grupo "no servirán porque ya no nos dejan grupos etarios para vacunarlos con ella".

Sin embargo, Aguirre ha subrayado que no es esta semana la que le "preocupa", si no la semana que viene, ya en el mes de julio, porque "de Janssen posiblemente no llegarán vacunas y de Pfizer llegará un 40 por ciento menos".

Por tanto, ha explicado que "hay que tener en cuenta a todos los que se está vacunando con Pfizer esta semana, y a los que les corresponde la segunda dosis a los 21 días y que posiblemente no tengan", por lo que, según ha agregado, "habrá que ir jugando para garantizar la segunda vacuna para todos los que se han vacunado con la primera en el mes de junio".

"Es complicado, puede ser que eso ralentice el proceso de vacunación, pero esperamos llegar esta semana al 70 por ciento de la población diana de Andalucía con una primovacunación y con aquellos que se han inmunizado de forma natural al pasar la infección, y que se consideran con inmunidad positiva, ya que llegar a ese 70 por ciento nos daría una cierta tranquilidad", ha concluido.