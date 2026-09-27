Activada fase de emergencia por el incendio forestal de Igualeja (Málaga), que moviliza nueve medios aéreos

Incendio forestal de Igualeja (Málaga). - PLAN INFOCA

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado durante la mañana de este domingo 27 la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Málaga ante la evolución del incendio forestal declarado en la madrugada de este sábado en Igualeja.

La dirección de la emergencia ha ordenado como medida preventiva el confinamiento del municipio de Igualeja. Asimismo, permanece cortada totalmente al tráfico la carretera MA-7304 entre los puntos kilométricos 0 y 7, en Parauta, según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota. También tiene el tráfico interrumpido la carretera del Coto debido a los trabajos de extinción, se trata de la vía que enlaza la MA-7300 con la A-397.

Durante la madrugada también se ha procedido al desalojo preventivo de una vivienda en la que se encontraban tres personas. El incendio se declaró a las 22,19 horas del sábado en las proximidades del paraje Mirador de Igualeja. Desde ese momento se movilizaron efectivos del Plan Infoca y el dispositivo se ha ido ampliando durante la madrugada en función de la evolución del fuego.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción 140 bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica), cuatro técnicos de operaciones (TOP), un técnico de extinción (TEX), un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), dos técnicos de logística y dos agentes medioambientales.

El operativo se completa con siete autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un módulo de oficina técnica (MOT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), así como un Equipo de Mando en Incendios Forestales y una Unidad de Sistemas en Emergencias.

A las 08,00 horas se han incorporado de nueve medios aéreos, en concreto, un helicóptero ligero, dos semipesados, uno de mando, dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y dos aviones anfibio Tipo 1.

En contexto, las condiciones meteorológicas están condicionando las labores de extinción. El análisis preliminar elaborado por la Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) durante la noche recogía vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Emergencias ha insistido en la necesidad de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades. Las personas que se encuentren en Igualeja deben permanecer confinadas y cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas.

Se recomienda evitar cualquier desplazamiento por la zona afectada, no acercarse al incendio y mantener libres las vías para facilitar el trabajo y el movimiento de los vehículos de emergencia. También se debe mantener la comunicación en todo momento y ante cualquier emergencia llamar al 112.