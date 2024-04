La Junta valora que la actividad cultural impulsada en el Cementerio Inglés de Málaga permite su restauración

MÁLAGA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Gemma del Corral, ha valorado el incremento de visitantes experimentado el último año en el Cementerio Inglés, que tras quintuplicar el número de visitas ha superado las 45.000 en el último ejercicio.

"Se ha logrado en 2023 uno de los objetivo propuestos por la Junta cuando iniciamos el patrocinio de actividades culturales que han potenciado este enclave como destino turístico y cultural", ha subrayado la delegada de la Junta "que ahora permite avanzar en la mejora de un Bien de Interés Cultural gracias al incremento de las aportaciones".

Del Corral ha informado este jueves junto al presidente de la Fundación Cementerio Inglés, Bruce McIntyre, del avance del los trabajos de conservación y rehabilitación que la Fundación Cementerio Inglés, entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar y conservar este espacio, está ejecutando en 12 tumbas deterioradas por el paso del tiempo, entre las que se encuentran la de Joseph William Noble o la del cónsul británico William Mark.

Por su parte, los responsables de la Fundación Cementerio Inglés han considerado que el mantenimiento de estos enterramientos "es fundamental para mantener vivo el patrimonio histórico-artístico y el legado cultural".

En esta primera fase del proceso de rehabilitación se están interviniendo 12 de las 2.000 tumbas existentes en el cementerio y la voluntad de la Fundación es poder seguir con esta labor cumpliendo así su misión de cuidado, preservación y honra de la memoria.

La delegada ha confirmado que la Junta mantendrá su apoyo "para potenciar la oferta cultura y turística", con la oferta de actividades como Las Noches del Inglés, promocionada por la Junta de Andalucía a través de Turismo Andaluz, Cuento de Navidad o El Mercadillo Inglés.

"Le vamos a devolver al Cementerio Inglés la importancia que merece por ser un lugar destacado de nuestra ciudad al tener conexión con los episodios más relevantes de la historia de Málaga", ha asegurado Del Corral.

En este sentido, la delegada ha valorado que el Cementerio Inglés de Málaga, que data de 1831, es el primer cementerio no católico de la Península Ibérica, y fue reconocido como Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía en 2012, por su valor cultural, artístico, botánico, literario e histórico.

Asimismo, ha recordado que pertenece a la Asociación de Cementerios Significativos de Europa y en él reposan los restos de personalidades como Jorge Guillén, Gerald Brenan, Gamel Woolsey, Robert Boyd, el dramaturgo Miguel Romero Esteo o el escritor finlandés Aarne Haapokoski.

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN

La Fundación Cementerio Inglés, desarrolla en la actualidad los trabajos de restauración de 12 tumbas que se han encargado al Grupo Arathea, con la aplicación de diferentes técnicas de conservación y mantenimiento de los mausoleos, algunas de ellas innovadoras en el mercado, que supondrán la correcta preservación de los enterramientos durante al menos las próximas dos décadas.

Se ha trabajado en el afianzamiento de la estructura de las tumbas y la limpieza de las mismas mediante diferentes procesos, eliminando suciedades, hongos y humedades, así como también se han reparado las verjas y diferentes elementos ornamentales que permiten contemplar las sepulturas tal y como se concibieron.

Al respecto, la coordinadora de los trabajos de conservación y restauración de Grupo Arathea, Carmen Aumente López ha comentado que "el objetivo principal es devolver la belleza y la integridad material y visual al conjunto de tumbas que se sitúan en el paso principal, el conocido como la avenida de los cónsules, uno de los ejes histórico del recinto".

De igual modo, ha continuado, se está trabajando en la reparación los desperfectos provocados por el crecimiento de raíces en la estructura de las tumbas, así como el deterioro causado por el paso del tiempo, en una preservación amplia del legado de este cementerio histórico.

Entre las tumbas más destacadas restauradas se encuentran las del fundador del Cementerio Inglés, el cónsul británico William Mark (fallecido en 1849), situada en un lugar preferente del camposanto y parada obligada durante las visitas guiadas que ofrece la Fundación periódicamente.

Este mausoleo destaca por su majestuosidad y valor artístico e histórico que lo convierten no solo en uno de los monumentos de referencia del cementerio también en un claro símbolo iconográfico del siglo XIX.

Otra de las actuaciones de conservación y restauración en las que la Fundación ha puesto más esfuerzo e ilusión ha sido la ejecutada en la tumba del médico británico Joseph William Noble (fallecido en 1861). Joseph Noble fue un médico y político inglés, llegando a ser alcalde de Leicester que falleció por un contagio de cólera en Málaga en 1861, cuando se encontraba de viaje para mejorar su salud.

Tras su muerte, sus hijas Ellen Ann y Margaret construyeron el Hospital Noble en Málaga, para atender a los vecinos y también a los marineros de diferentes nacionalidades que llegaran al Puerto de Málaga, según la voluntad de su padre y siendo con su labor filantrópica inspiradora de uno de los lemas del escudo de la ciudad de Málaga.

Otra de las intervenciones más significativa es la de Annie Plews, la que se conoce como 'el ángel del cementerio inglés' y que es símbolo e icono del cementerio por su valor artístico gran belleza.

Representa a un ángel abrazado a una cruz arbórea que señala con una de sus manos hacia el cielo, imagen tan elocuente como efectista que hay que poner en relación con la leyenda que circunda una de las cartelas situada a los pies: 'We partit to meet again' (Partimos para encontrarnos de nuevo), uno de los lemas sagrados propios del camposanto. Más allá de su significación religiosa representa al personaje que acompaña al alma del difunto en su viaje hacia la otra vida.