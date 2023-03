El metro llega ya al centro de Málaga: "Una conquista de incalculable valor en términos de movilidad sostenible"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (dc, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (c) en la inauguración de la ampliación del metro hasta el centro histórico con un recorrido entre las estaciones de Atarazanas y Guadalmedina

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (dc, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (c) en la inauguración de la ampliación del metro hasta el centro histórico con un recorrido entre las estaciones de Atarazanas y Guadalmedina - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

27 de marzo de 2023. Esa es la fecha en la que el metro de Málaga ha llegado hasta el corazón de la ciudad, una "conquista de incalculable valor en términos de movilidad sostenible", ha asegurado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya que el suburbano "adquiere, no solamente funcionalidad, sino también madurez".

Este lunes ha tenido lugar el viaje inaugural pocas horas antes de la puesta en servicio de las dos nuevas estaciones, Guadalmedina y Atarazanas, junto con sus conexiones. Esto supone 14 años después del inicio de los trabajos (en mayo de 2009) y nueve (2014) desde que se inaugurasen las líneas L1 y L2, con salidas y llegadas desde Martín Carpena y la ampliación del campus universitario de la UMA, en Teatinos, y unidas en el intercambiador de El Perchel, en Vialia.

Al acto, además, de Moreno han asistido la consejera de Fomento, Marifrán Carazo; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; y la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, entre otras autoridades.

Moreno ha reconocido que, como malagueño y andaluz, es un "día muy especial". "Hoy, después de un esfuerzo que se ha hecho y un compromiso que se asumió el 27 de marzo de 2023 es una nueva fecha que yo como malagueño enmarcaría y vincularía a la historia de nuestra ciudad para siempre". "El metro como vehículo de cercanía, progreso y bienestar llega al corazón de la ciudad", ha incidido.

A juicio de Moreno, "estamos en un hito de primer nivel, el mejor estreno", ha incidido, recordando que esta puesta en servicio permitirá "por fin a los malagueños acceder a su centro histórico, con "lo que todo eso supone en mejoras" como "la rapidez, comodidad y seguridad", además de "sostenibilidad".

"Se va a permitir con esta obra culminada la disminución de unas 5.000 toneladas al año de dióxido de carbono que no vamos a emitir al aire" además de una disminución del tráfico "al evitar 3,5 millones de desplazamientos en coche gracias al metro que llega al centro" de la ciudad. Se trata de beneficios, que como ha señalado Moreno, "van a ayudar a esa revolución verde que tiene que ser también uno de los objetivos fundamentales como sociedad".

De igual modo, ha valorado que el Gobierno andaluz "con este nuevo hito" sigue "cumpliendo con la mayor diligencia sus compromisos" con Málaga. "Nos habría encantado que los malagueños hubieran tenido esta infraestructura hace 14 años, porque fue en 2009 donde data el primer compromiso oficial y primer compromiso contractual para este proyecto", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que "este retraso le ha costado a la Junta cerca de 500 millones de euros".

No obstante, el presidente de la Junta ha incidido en que "el de hoy no es un día para mirar atrás" es "para disfrutar del presente y de lo mucho que nos queda por venir". Es más, ha recordado que el compromiso del Ejecutivo regional "no acaba, ahora tiene otro importantísimo capítulo por delante" como es la prolongación hasta el entorno del Civil.

TRAMO

El tramo entre El Perchel y Atarazanas "alberga en su radio de acción equipamientos que son comerciales, administrativos, patrimoniales y, evidentemente también turísticos"; mientras que la estación de Atarazanas, en la Alameda Principal, está "solo a dos minutos de calle Larios". Esto, ha destacado, "coloca al suburbano en el epicentro de los eventos de fiesta y de gran afluencia". Asimismo, conecta el centro a los tres distritos más poblados que tiene la ciudad, además de Teatinos.

En suma, ha subrayado Moreno, "acercamos a Málaga hacia esa ciudad sostenible sobre la que gira precisamente la candidatura de la Expo 2027", confiando en que se consiga.

Por otro lado, ha recordado que el metro se puso en servicio comercial en julio de 2014, y ha consolidado una demanda de casi siete millones de pasajeros anuales, cifra "que estimamos que se duplicará con la conexión al centro hasta alcanzar los 14 millones de pasajeros al año", además de que con la ampliación al nuevo hospital "se superarán los 20 millones".

En cuanto al volumen de inversiones acumulada, ha dicho, "da una idea del enorme esfuerzo afrontado este año" y ha precisado que "dos tercios de la inversión necesaria en la puesta en marcha del tramo de extensión al centro histórico se han concentrado de enero de 2019 a febrero de 2023".

SOSTENIBILIDAD, "PRIORIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES"

Por otro lado, ha incidido en que la apuesta por el transporte público y la sostenibilidad "debe ser una prioridad de todas las administraciones públicas". Así, ha explicado que desde el próximo 1 de abril la bonificación del transporte público en Andalucía pasará a ser del 60%, en vez del 50% que actualmente se está aplicando.

"Con esta bonificación del 60%, el viaje con la tarjeta de metro a Málaga se reducirá de 0,82 céntimos a 0,33 céntimos". "Quién no va a coger el metro con esos precios", ha dicho.

Por último, el presidente de la Junta ha valorado que "bien está lo que bien acaba", y esto "a pesar de los sinsabores, las dificultades, y de los obstáculos, que "los ha habido" pero "ha terminado satisfactoriamente".

También, y por otro lado, ha tenido palabras para la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, de la que ha dicho "ha ido cumpliendo todos y cada uno de los hitos" del metro "con precisión Suiza".

Asimismo, ha valorado el trabajo de todo el equipo, trabajadores y a quienes han hecho posible este hito, así como al alcalde y al Ayuntamiento, "porque siempre ha estado con plena voluntad de diálogo y acuerdo, que son clave en una obra de estas dimensiones"; también al Estado. "Llegamos mucho más lejos cuando caminamos juntos".

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía ha trasladado que con la puesta en servicio de la ampliación del metro se da un paso más en la política de transportes que "nos acerca a los ciudadanos y hace que podamos acercar a las personas y acortar distancias". De esta infraestructura ha destacado que apuesta por la movilidad inclusiva y sostenible: "Es conexión, es oportunidades de transporte, es descarbonización y modernización del transporte público", ha dicho.

También ha valorado la colaboración entre administraciones, Gobierno de España y Junta, "desde su origen con la firma del primer convenio en 2005" hasta la inauguración hoy del que ha considerado "un proyecto clave para la movilidad diaria de la ciudad" y que persigue "el interés general, el bienestar, el derecho a la movilidad y la salud de los ciudadanos" para seguir haciendo de Málaga una ciudad referente.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,

ha valorado la mejora del transporte público y ha subrayado que se ha sabido mantener el programa de obras y conseguir el objetivo de terminar en el plazo más corto posible, recordando que se trata de una obra que "tenía una imagen de eternizarse o ir en un ritmo no adecuado". "Se ha sabido resolver con impulso, con habilidad, con mucho tiempo", ha incidido De la Torre.

"Me alegro como alcalde que Málaga vaya completando el compromiso que había autonómico", ha señalado y, por otro lado, ha destacado "la máxima colaboración" para "que todo fuera lo mejor posible" y ha tenido palabras, además, para comerciantes y vecinos que han sufrido los problemas de las obras.

"Felicitación sincera y sentida, presidente, porque sé cómo habéis luchado, batallado, esforzado para que esto sea posible cuanto antes; pasémos página de todos los retrasos anteriores que ha habido, habéis tratado de cumplir lo mejor posible y la etapa última, la seguridad había que asegurarla", ha concluido.