Moreno pide una "decisión científica" sobre la posible rebaja de las cuarentenas Covid por su efecto en las empresas

MÁLAGA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado partidario este martes de abrir un debate que permita evaluar desde un punto de vista "sanitario, científico y técnico" la posibilidad de "recortar" la duración actual de las cuarentenas por Covid-19 en casos asintomáticos o que cursan de forma leve dado su efecto en el "ámbito productivo", ya que ha advertido de que "se están bloqueando empresas enteras".

Moreno se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Málaga un día después de que la Junta decidiese, a propuesta del Comité regional de alto impacto en Salud Pública, modificar el seguimiento y rastreo de los casos con Covid-19 y sus contactos para priorizar a partir de ahora la realización de test a personas vulnerables o con síntomas graves y no realizar seguimiento telefónico de los contactos estrechos en cuarentena.

"En esta sexta ola nada tiene que ver con las olas anteriores porque tenemos la variante Ómicron, que es mucho más infecciosa pero también mucho más leve y con un nivel de incidencia clínica muchísimo menor que en olas anteriores", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha defendido la necesidad de "cambiar los parámetros" a la hora de analizar la evolución de la pandemia y "no poner el acento en el número de contagios".

"Veo todos los informativos a diario, y sabiendo que la nueva variante es menos grave y mucho más leve, ese no es el nivel de incidencia que debemos tener en cuenta sino la incidencia clínica y la cifra de hospitalizados, ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y muertes", ha señalado Moreno, que ha insistido en que, aunque la cifra de contagios es "preocupante", no significa que los afectados "vayan a ir a un hospital" o vayan a sufrir la enfermedad de forma grave, ya que "mayoritariamente cursa de manera leve".

En este sentido, Moreno ha asegurado que las cuarentenas de positivos, que ya se rebajaron por consenso de diez a siete días, están en "en debate constante" y ha advertido de que no parece tener "mucho sentido que personas sin síntomas o con síntomas muy leves" tengan que permanecer en casa durante una semana.

"DECISIÓN NO POLÍTICA, SINO SANITARIA, TÉCNICA Y CIENTÍFICA"

No obstante, el presidente andaluz ha querido dejar claro que se trata de una "decisión no política, sino sanitaria, técnica y científica", por lo que ha apostado por "ver la evolución" de la cifra de infectados y "qué decide el próximo Consejo Interterritorial de Salud para reformar las cuarentenas".

Según ha subrayado, el actual diseño de las cuarentenas con siete días de aislamiento en todos los casos confirmados está planteando "muchos problemas en el ámbito productivo, bloqueando empresas enteras no sólo en el ámbito deportivo que es el que más salta a los medios de comunicación, sino también en el ámbito empresarial".

Tras recalcar que cualquier decisión para "recortar los tiempos" de la duración de las cuarentenas debe estar "amparada por los científicos y no ser nunca política, sino técnica", Moreno ha señalado que se trata de un "debate abierto en España y en toda Europa" ante las características de la variante Ómicron con menor incidencia clínica.

"Es una decisión que yo no puedo tomar, porque tengo no los conocimientos ni la experiencia, sino los científicos en el ámbito sanitario", ha asegurado el presidente de la Junta, que ha indicado que si los expertos "dicen que no, el debate se ha acabado", pero si lo ven posible sería conveniente "ver hasta dónde se podría llegar" porque está generando un "problema desde el punto de vista económico y social por la alta incidencia de infección pero sin correspondencia directa en el ámbito clínico".

629015.1.260.149.20220104130531