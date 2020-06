Hasta 20 empresas andaluzas del canal contract potencian su colaboración gracias a Extenda

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, ha reunido a un total de 20 empresas de la región del canal contract en el primer Encuentro Andaluz Online de Operadores contract, que en ediciones anteriores se había realizado de forma presencial.

Esta iniciativa, llevada a cabo el 25 de junio, se reconfigura como acción 'online' con el objetivo de no perder un punto de encuentro clave entre empresas operadoras contract (hábitat, mueble, iluminación, textil hogar, materiales de construcción, decoración de interior, arquitectura, equipamiento, diseño, ingeniería, hostelería), donde se generan sinergias y surgen oportunidades de negocio, según concreta en una nota de prensa la Consejería.

En esta ocasión, este encuentro sirvió además de formación y asesoramiento por parte de Extenda para los nuevos retos del mercado derivados de la crisis del Covid-19 a través del seminario web 'Adaptación de la oferta internacionalizable y adaptación de las estrategias de internacionalización en el canal contract en la nueva normalidad'.

Esta formación ha contado como ponentes con el consultor de reconocido prestigio en el canal contract y director de UNEX (Asociación Empresarial del Hábitat, su Internacionalización y el Contract), David Cámara, y el profesional con más de 20 años de experiencia en el sector y fundador y consejero delegado del proyecto Tattoo, Pablo García-Bordaño.

Tras finalizar el seminario, las empresas participantes tuvieron la oportunidad de presentarse y participar en una mesa debate, que generó un "fructífero intercambio de opiniones y experiencias" entre participantes y prescriptores con vistas a potenciar relaciones de futuro.

Más allá del encuentro y la formación recibida, los operadores contract tendrán la oportunidad de contar con un asesoramiento personalizado por parte de los ponentes del seminario, donde podrán adecuar las recomendaciones ofrecidas a la realidad empresarial de cada una de ellas.

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, destaca de manera "muy positiva" este encuentro, ya que considera de "vital importancia" los nexos de unión entre empresas del mismo sector para potenciar el crecimiento económico de los mismos, así como para detectar oportunidades de negocio que favorezcan el desarrollo del negocio internacional.

EMPRESAS ANDALUZAS PARTICIPANTES

Este primer Encuentro Andaluz Online de Operadores Contract contó entre sus participantes con seis empresas de Córdoba (Cocinas Pino, Ferrexpor, Torrero, Pérez e Hijos Fábrica De Sillas, Indico Design y Rafitextil Dtt 8) y cinco de Sevilla (Hispabaño, Duo Creativos, Universo Eirin, Finsa y Nunonina).

Por otro lado, participaron cuatro de Jaén (Alvic, Pepe Alonso, More and More Design y Sonae Arauco España), tres de Málaga (Grupocontract, Sunso y Claroflex) y dos de Almería (Serastone Tecnología y Mármoles Ibéricos).

La organización de esta acción de ayuda a las empresas está cofinanciada con la Unión Europea, que ha aportado el 80% del gasto presupuestado a través del programa de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) para Andalucía 2014-2020.

APOYO DE EXTENDA AL CANAL CONTRACT

Esta acción forma parte de la estrategia de apoyo de Extenda a las empresas andaluzas de todos los sectores de actividad ante la crisis generada por el Covid-19, en concreto al área que afecta al sector contract. Como parte de esta estrategia, se han adaptado al formato online programas y servicios de internacionalización, con el fin de que las firmas de la comunidad puedan mantener su actividad en el exterior y aprovechar las oportunidades de negocio que se alumbre esta coyuntura.

En este sentido, para que ninguna empresa deje de desarrollar acciones de internacionalización por el coste que ello suponga, Extenda ha lanzado una 'tarifa plana súper reducida' de participación en acciones hasta junio de 2021, de 1.000 euros para ferias internacionales y de 100 euros para el resto de acciones, a la que se acoge el 'Encuentro Andaluz Online de Operadores Contract'.

En la sección 'Convocatorias' de la página web ('extenda.es/convocatorias') se puede solicitar la participación las actividades promocionales, formativas e informativas de Extenda. Asimismo, los seminarios web celebrados están accesibles para su visualización en la plataforma digital Extenda TV.